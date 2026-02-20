ΑΜΠΟΥΤΖΑ.- Λίγες μέρες μετά την ανάπτυξη δεκάδων Αμερικανών στρατιωτικών στη Νιγηρία, με πρόσχημα την πάταξη της τρομοκρατικής δράσης τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους», της «Μπόκο Χαράμ» και των παρακλαδιών τους, όπως η οργάνωση «Λακουράουα», οι πολύνεκρες σφαγές που εξαπολύουν τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων συνεχίζονται ασταμάτητες, πολλαπλασιάζοντας τα θύματα μεταξύ αμάχων. Χτες ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από τζιχαντιστές σε επτά χωριά της βορειοδυτικής Νιγηρίας.

ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ.- Τουλάχιστον 16 άτομα σκοτώθηκαν στο Καράτσι του νότιου Πακιστάν χτες τα ξημερώματα, όταν κατέρρευσε το τριώροφο κτίριο όπου έμεναν. Οι αρχές πιθανολογούν διαρροή αερίου, ενώ η νέα τραγωδία επανέφερε στο προσκήνιο τις προδιαγραφές ασφαλείας που πληρούν μια σειρά κτίρια. Μόνο στο Καράτσι, όπου μένουν πάνω από 20 εκατομμύρια κάτοικοι, περίπου 600 κτίρια φέρονται να έχουν κριθεί επικίνδυνα από την κυβέρνηση.

ΣΟΦΙΑ.- Οι όγδοες κατά σειρά εκλογές μέσα στην τελευταία πενταετία θα είναι αυτές που προκηρύχθηκαν να γίνουν στη Βουλγαρία στις 19 Απρίλη. Την ανακοίνωση έκανε η Πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Ιότοβα, η οποία διόρισε υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον πρώην αναπληρωτή διοικητή της εθνικής τράπεζας της χώρας.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η κυβέρνηση Τραμπ διεύρυνε περαιτέρω τις εξουσίες των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), επιτρέποντάς τους να συλλαμβάνουν και εκείνους που αναμένουν την απόκτηση πράσινης κάρτας.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ.- Η Χάνα Τέτε, ειδική αντιπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ στη Λιβύη, εξέφρασε ανησυχία για τη διάσπαση του δικαστικού συστήματος, εκτιμώντας ότι απειλεί την «ενότητα» του λιβυκού κράτους. Ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιέγραψε μια κατάσταση γενικής επιδείνωσης αλλά και αύξησης της φτώχειας, που ταλανίζει πλέον πάνω από το 30% του πληθυσμού. Προειδοποίησε δε πως θεριεύει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αλλά και οι πολύ σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων μεταναστών.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.- ΕΕ, Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Ισλανδία και Καναδάς σε κοινή τους ανακοίνωση προχτές το βράδυ κατήγγειλαν πιθανή διάπραξη εγκλημάτων πολέμου σε βάρος γυναικόπαιδων και ηλικιωμένων ή αρρώστων και άλλες σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου στο εμπόλεμο Σουδάν από τον Απρίλη του 2023. Στην ανακοίνωση επισημαίνουν πως οι επαρχίες του Σουδάν, Νταρφούρ και Κορντοφάν, παραμένουν το επίκεντρο «της πιο σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης».

ΔΑΜΑΣΚΟΣ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των περίπου 1.000 Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται στη Συρία, τερματίζοντας τη δεκαετή αποστολή τους στη χώρα, ανέφερε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal» που επικαλείται πληροφορίες από τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους.