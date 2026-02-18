ΝΤΑΚΑ.- Ορκίστηκε χτες ο νέος πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος (BNP), Ταρίκ Ραχμάν. Το BNP κέρδισε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές με μεγάλη διαφορά, αφού θα ελέγχει 212 από τις 300 έδρες της νέας βουλής. Οι εκλογές ήταν οι πρώτες που έγιναν μετά την «απομάκρυνση» της Σέιχ Χασίνα (ηγέτιδας της Ενωσης Αwami και πρωθυπουργού της χώρας από το 2009 έως το 2024) από τη χώρα, μετά τις πολύμηνες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που κορυφώθηκαν τον Αύγουστο του 2024. Η Χασίνα κατέφυγε στην Ινδία, ενώ το κόμμα της απαγορεύτηκε και η ίδια καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Πέθανε χτες σε ηλικία 84 ετών ο Αφροαμερικανός πάστορας και αγωνιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, Τζέσε Τζάκσον, έπειτα από μακρά μάχη με το Πάρκινσον.

ΜΑΔΡΙΤΗ.- Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν ελαφρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην περιφέρεια της Καταλονίας, ανακοίνωσε προχθές βράδυ η πυροσβεστική. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια μικρή πόλη στην περιοχή Οσόνα, βόρεια της Βαρκελώνης, και τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Η πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, που αναμένεται να καταθέσει την επόμενη βδομάδα σε επιτροπή του Κογκρέσου για το σκάνδαλο Επστιν, είπε σε συνέντευξή της στο BBC ότι ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ενορχήστρωσε την επιχείρηση «συγκάλυψης» των αρχείων. Η Χίλαρι Κλίντον ισχυρίστηκε ότι η ίδια και ο σύζυγός της Μπιλ, που αναφέρεται χιλιάδες φορές στα αρχεία Επστιν, είναι «αθώοι». Στο μεταξύ σε παραίτηση εξαναγκάστηκε ο δισεκατομμυριούχος και εκτελεστικός πρόεδρος του αμερικανικού ξενοδοχειακού ομίλου «Hyatt», Τόμας Πρίτσκερ, επειδή δημοσιοποιήθηκαν έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις επαφές του με τον Επστιν.