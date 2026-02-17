Τρίτη 17 Φλεβάρη 2026
ΒΕΡΝΗ.-- Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες κατά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Αλπεις. Ο εκτροχιασμός ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ ανακοίνωσε ότι στο τραίνο επέβαιναν 29 άτομα και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΔΟΡ.- Τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών «στην ιστορία της χώρας» ανακοίνωσαν οι σαλβαδοριανές αρχές, μετά από επιχείρηση πλοίου με σημαία Τανζανίας στον Ειρηνικό, που μετέφερε 6,6 τόνους κοκαΐνης. Αλλά και το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση 2,4 τόνων κοκαΐνης πάνω σε πλοία στην Πολυνησία, ανακοίνωσαν οι αρχές της υπεράκτιας αυτής κτήσης της Γαλλίας στο νότιο Ειρηνικό.

ΠΑΡΙΣΙ.- Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια θανάτου 23χρονου που υπέκυψε, αφού την Πέμπτη είχε τραυματιστεί σε επεισόδια που έγιναν σε συγκέντρωση ακροδεξιών, στη Λυών. Ο νεαρός φέρεται να ανήκε σε φιλοβασιλική οργάνωση ενώ προχτές δυνάμεις της «Εθνικής Συσπείρωσης» της Λεπέν συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι, κατηγορώντας «δυνάμεις της άκρας αριστεράς» για τον θάνατό του. Ο Μακρόν ζήτησε «ηρεμία» και «αυτοσυγκράτηση», μερικές βδομάδες πριν τις δημοτικές εκλογές (15 και 22 Μάρτη).

ΑΓΚΥΡΑ - ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ.- Τουρκικά άρματα μάχης τύπων Μ48 και Μ60 PAHUN έφθασαν το Σάββατο στο λιμάνι του Μογκαντίσου με αποδέκτη τον σομαλικό στρατό που ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τη στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία, μετά τις προσγειώσεις τουρκικών F-15 στα τέλη Γενάρη. Παράλληλα το Σαββατοκύριακο απέπλευσε από λιμάνι της Τουρκίας το γεωτρύπανο έβδομης γενιάς, «Τσαγρί Μπέη», το οποίο κατευθύνεται στη Σομαλία για την πρώτη του επιχείρηση γεώτρησης βαθέων υδάτων.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, την Κυριακή με επιστολή της προς το Κογκρέσο ισχυρίστηκε πως έχει δημοσιοποιήσει «όλα» τα αρχεία του χρηματιστή Τζέφρι Επστιν, που βίασε, κακοποίησε και εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά χιλιάδες παιδιά και νεαρές γυναίκες επί σειρά ετών με τη συμμετοχή ή εν γνώσει πλήθους πλούσιων, ισχυρών και διάσημων πολιτικών, τραπεζιτών, ηθοποιών και σκηνοθετών του Χόλιγουντ, εκδοτών και δημοσιογράφων.

    

