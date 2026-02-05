ΤΡΙΠΟΛΗ.- Λίβυοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν χτες ότι ξεκινούν έρευνα για τη δολοφονία του Σαΐφ Αλ Ισλάμ Καντάφι, δευτερότοκου γιου του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι. Ο Μ. Σεκαλντί, δικηγόρος του θύματος, δήλωσε ότι τέσσερις κομάντος εισέβαλαν στο σπίτι του Καντάφι την Τρίτη το απόγευμα, στη βορειοδυτική πόλη Ζιντάν, και τον σκότωσαν.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ.- Αξιωματούχοι του ΟΗΕ, των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτου ανακοίνωσαν τη συγκρότηση «Ανθρωπιστικού Ταμείου» για το Σουδάν, με αρχικά κεφάλαια 700 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων τα Εμιράτα θα συμβάλουν με μισό δισ. και οι ΗΠΑ με 200 εκατ. δολάρια.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Ομάδα νομικών παρατηρητών, που θα φορούν μωβ γιλέκα, η οποία θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τους πράκτορες της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στις επιχειρήσεις σύλληψης και απέλασης μεταναστών, συγκροτεί η Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε χτες η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας.