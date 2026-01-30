ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το Ισραήλ εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός έδειξε να συμμερίζεται τις εκτιμήσεις του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας για τον αριθμό των νεκρών που προκάλεσαν οι γενοκτονικές του επιθέσεις.

Οπως ανέφεραν χτες ρεπορτάζ ισραηλινών ΜΜΕ, ο στρατός εκτιμά πως στον πόλεμο σκοτώθηκαν πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι. Απέφυγε ωστόσο να αναφέρει πόσοι από αυτούς είναι άμαχοι και πόσοι μαχητές της Χαμάς, μολονότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε κάνει λόγο για περίπου 22.000 νεκρούς μαχητές από την έναρξη του πολέμου.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα έχει ανακοινώσει πως από την έναρξη του πολέμου οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν πάνω από 71.667 νεκρούς, δίχως να υπολογιστούν οι πάνω από 10.000 αγνοούμενοι που χάθηκαν μέσα στα συντρίμμια των βομβαρδισμών. Οι τραυματίες κατά την ίδια περίοδο εκτιμάται πως είναι πάνω από 171.600.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει καθημερινά και ανενόχλητα την παραβίαση της εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη. Παρά την παράδοση του τελευταίου νεκρού Ισραηλινού αιχμαλώτου την περασμένη Τρίτη, αποφεύγει να ανοίξει άμεσα το μεθοριακό πέρασμα της Ράφας στη νότια Λωρίδα της Γάζας στα σύνορα με την Αίγυπτο, κωλυσιεργώντας με κάθε πιθανή ή απίθανη δικαιολογία.

Παρότι το (δίχως περιορισμούς) άνοιγμα του περάσματος και από τις δύο πλευρές προβλέπεται από το άθλιο σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, το Ισραήλ αρνείται ακόμα κι αυτό.

Πληροφορίες του αραβικού ΜΜΕ «The New Arab», ανέφεραν χτες πως το Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ επιδιώκει να τοποθετήσει στο πέρασμα Αμερικανούς στρατιωτικούς εργολάβους εταιρειών σεκιούριτι μεταξύ των οποίων η εταιρεία UG Solutions, που είχε εμπλακεί στην άθλια αμερικανική ΜΚΟ «Gaza Humanitarian Foundation» που είχε αντικαταστήσει για τουλάχιστον ένα με ενάμιση χρόνο οργανώσεις του ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ στη διανομή τροφίμων και άλλης βοήθειας μετατρέποντας τα σημεία αυτά σε παγίδες θανάτου, όπου έχασαν τη ζωή τους πολλές εκατοντάδες πεινασμένοι Παλαιστίνιοι.

Οπως σημείωναν οι δημοσιογράφοι του «The New Arab» εάν συμβεί αυτό θα πρόκειται για «διεθνή πρωτοτυπία», καθώς για πρώτη φορά ένα συνοριακό πέρασμα θα τεθεί υπό την προστασία ιδιωτικής εταιρείας που έρχεται στην περιοχή «από την άλλη άκρη του κόσμου». Σε μία τέτοια προοπτική δεν φαίνεται να αντιδρά (τουλάχιστον δημόσια) η κυβέρνηση του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Σίσι.

Παράλληλα, ο επικεφαλής Πολιτικής Αμυνας στη Λωρίδα της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ προειδοποίησε ότι το κατεχόμενο έδαφος της Γάζας που είναι πίσω από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» και ελέγχει κατά πάνω από 58 % ο ισραηλινός στρατός, γίνεται στόχος «απαράμιλλης καταστροφής». Χτες, έγιναν οι κηδείες δύο Παλαιστινίων που δολοφονήθηκαν από ισραηλινά πυρά στη νότια πόλη Χαν Γιούνις.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι από ισραηλινά πυρά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 490 άνθρωποι από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία στον θύλακα τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, χτες, ο στρατός συνέχισε να κατεδαφίζει σπίτια στη νότια Λωρίδα Γάζας, παρά τους σχετικούς περιορισμούς που υποτίθεται πως θέτει η συμφωνία εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη. Το μόνο που σεβάστηκε ήταν η παράδοση των πτωμάτων 15 Παλαιστινίων μετά την παράδοση των λειψάνων του τελευταίου αιχμαλώτου από τη Χαμάς την περασμένη Τρίτη.