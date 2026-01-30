ΗΠΑ

Καταιγίδα χιλιάδων απολύσεων στην «Amazon»

Ο αμερικανικός μονοπωλιακός όμιλος «Amazon» προχωρά στις απολύσεις περίπου 16.000 εργαζομένων, στο πλαίσιο κινήσεων αναδιάρθρωσης στο φόντο της όξυνσης του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, όπως και της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και συστημάτων ρομποτικής για τη μεγιστοποίηση των καπιταλιστικών κερδών.

Οι μαζικές απολύσεις έρχονται μόλις λίγους μήνες μετά το προηγούμενο κύμα περικοπών.

Συνολικά οι νέες περικοπές θέσεων εργασίας ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό απολύσεων που έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα η «Amazon» στους 30.000 εργαζόμενους, μετά το πρώτο κύμα τον περασμένο Οκτώβρη, σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων (κυρίως μηχανικοί λογισμικού, αναλυτές και μάνατζερ).

Ο τελευταίος γύρος απολύσεων θυμίζει εκείνες που έγιναν τέλη 2022 και αρχές 2023, όταν η «Amazon» απέλυσε σχεδόν 30.000 υπαλλήλους για να περιορίσει το «κόστος» μετά την πανδημία (όταν είχε κάνει μαζικά προσλήψεις, λόγω αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως).

Η «Amazon» δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων περικοπών θέσεων εργασίας στο μέλλον, διευκρινίζοντας μόνο ότι δεν σκοπεύει να καθιερώσει έναν «νέο ρυθμό» απολύσεων ανά λίγους μήνες.

Στις νέες απολύσεις δεν περιλαμβάνεται το εργατικό προσωπικό που απασχολείται σε καταστήματα της «Amazon Go» και της «Amazon Fresh» στις ΗΠΑ, τα οποία αποφασίστηκε να κλείσουν στην αρχή της βδομάδας, μετά την απόφαση της εταιρείας να επικεντρωθεί στην αλυσίδα οπωροκηπευτικών «Whole Foods Market».

Προειδοποίηση για σοκ άνευ προηγουμένου στην εργασία

Στις αρχές της βδομάδας ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης «Anthropic», με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία έχει αναπτύξει μια οικογένεια Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων με το όνομα Claude, προειδοποίησε για μια «ασυνήθιστα επώδυνη» ανατροπή, που θα πλήξει κυρίως θέσεις εργασίας γραφείου και θα δοκιμάσει την ικανότητα των κοινωνιών να προσαρμοστούν.

Σε εκτενές δοκίμιο περίπου 20.000 λέξεων που δημοσίευσε τη Δευτέρα, ο Αμοντέι υποστηρίζει ότι οι κίνδυνοι της AI δεν λαμβάνονται αρκετά σοβαρά υπόψη και ότι η τεχνολογία αυτή θα προκαλέσει σοκ στην αγορά εργασίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Επισημαίνει ακόμα ότι σε αντίθεση με άλλες τεχνολογικές επαναστάσεις, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει απλά μεμονωμένες δεξιότητες ή επαγγέλματα αλλά θα δράσει ως «γενικός υποκαταστάτης ανθρώπινης εργασίας», πλήττοντας κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά, η συμβουλευτική, η νομική, η ιατρική και η τεχνολογία.