ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Αναζήτηση «ευκαιριών» για μεγαλύτερες μπίζνες εν μέσω ανταγωνισμών

Συνοδευόμενος από(φαρμακευτικές, χρηματοοικονομικές εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες κ.λπ.) ο Βρετανός πρωθυπουργόςξεκίνησε χθες επίσημες επαφές στο

Μετά τη συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, έκανε λόγο για «συζήτηση με σεβασμό», επισημαίνοντας ότι οι διαφωνίες ανάμεσα σε Λονδίνο και Πεκίνο δεν πρέπει να εμποδίζουν τη συνεργασία. Υπογράμμισε επίσης ότι η Κίνα είναι ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας στη διεθνή σκηνή, προσθέτοντας πως «είναι κρίσιμο να οικοδομήσουμε μια πιο πολύπλευρη σχέση», μέσα από την οποία θα εντοπίζονται ευκαιρίες συνεργασίας και θα διεξάγεται ένας ουσιαστικός διάλογος στα πεδία διαφωνίας.

Από τη μεριά του ο Σι Τζινπίνγκ είπε ότι πιστεύει στην έναρξη «ενός νέου κεφαλαίου» στις διμερείς σχέσεις, μετά τα «πισωγυρίσματα» των τελευταίων ετών, όπως μετέδωσε και το κινεζικό πρακτορείο «Σινχουά». Συμπλήρωσε ότι ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις, «οι δύο χώρες πρέπει να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία τους», είτε πρόκειται για τη διεθνή ασφάλεια είτε για την οικονομία.

Το «Σινχουά» τιτλοφόρησε το ρεπορτάζ για τη συνάντηση λέγοντας ότι «Κίνα και Βρετανία συμφωνούν να αναπτύξουν μακροπρόθεσμη, σταθερή συνολική στρατηγική εταιρική σχέση στη συνάντηση Σι - Στάρμερ».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε, ανακοινώθηκε ότι θα καταργηθεί η έκδοση βίζας για Βρετανούς που ταξιδεύουν στην Κίνα.

Στη συζήτηση τέθηκαν και θέματα τα οποία δημιουργούν «τριβές» στις διμερείς σχέσεις, όπως η κατάσταση στην ημιαυτόνομη κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ, την οποία αξιοποιεί συστηματικά η «Δύση», καταγγέλλοντας επίμονα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το ταξίδι του στην Κίνα εστιάζει ειδικά στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας του (θύμισε άλλωστε ότι η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βρετανίας), μιλώντας για σημαντική πρόοδο όσον αφορά τους δασμούς σε μια σειρά σημαντικές βρετανικές εξαγωγές προς την Κίνα (π.χ. ουίσκι), αλλά και πεδία όπως η συνεργασία για την «αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης».

Μετά τις συνομιλίες ο Στάρμερ εκτίμησε ότι η διμερής σχέση βρίσκεται σε «καλή και ισχυρή κατάσταση» και, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις «πολύ καλές και εποικοδομητικές», είπε ότι συμφωνήθηκε να οικοδομηθεί μια «πιο εξειδικευμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία».

Επεσήμανε δε ότι οι επικεφαλής των βρετανικών εταιρειών επιθυμούν ανάπτυξη και επέκταση της συνεργασίας με την Κίνα.

Ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Πίτερ Κάιλ, είπε ότι «υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις υπηρεσίες (από τον νομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα μέχρι την Υγεία και την Εκπαίδευση), οι οποίες επί του παρόντος είναι υποβαθμισμένες στις εξαγωγές μας προς την Κίνα».

Ο δε Σι δεν παρέλειψε να υποστηρίξει ότι η χώρα του είναι αξιόπιστος εταίρος και υπέρμαχος της διεθνούς τάξης και του ελεύθερου εμπορίου, σε αντίθεση με την «καλπάζουσα μονομέρεια και τον προστατευτισμό» που κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή - σε μια έμμεση πλην σαφή αναφορά στις ΗΠΑ.

Μίλησε ακόμα για «ανατροπές και στροφές» που διακρίνουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, καταλήγοντας ότι η συνεργασία είναι «αναπόφευκτη» σε έναν «ταραχώδη κόσμο».

Για τη διμερή οικονομική συνεργασία ο Σι ξεχώρισε περιθώρια κοινών επενδύσεων στην έρευνα και στη βιομηχανική εφαρμογή, στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της βιοεπιστήμης, της νέας Ενέργειας και των τεχνολογιών «χαμηλών εκπομπών άνθρακα», εκφράζοντας την ελπίδα η βρετανική πλευρά «να παράσχει ένα ισότιμο, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινεζικές επιχειρήσεις».