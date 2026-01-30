ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Προς κατάργηση του 8ώρου και μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας

Κατάργηση του 8ώρου και μεγαλύτερη «ευελιξία» του εργάσιμου χρόνου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων προωθεί η κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στη Γερμανία, στο όνομα μάλιστα της ενίσχυσης του Τουρισμού.

Προχθές η γερμανική κυβέρνηση «υιοθέτησε» μια «εθνική στρατηγική για τον Τουρισμό» με στόχο να καταστήσει τη Γερμανία «πιο ελκυστικό ταξιδιωτικό προορισμό» - στην πραγματικότητα, να ενισχύσει τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και να «τονώσει» τις αντίστοιχες επενδύσεις.

Ετσι, μέσα στο 2026 αναμένεται να αποφασιστεί η «ευελιξία του νόμου για τον χρόνο εργασίας», ώστε να καθοριστεί ένας μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας αντί για ημερήσιο, όπως ανακοίνωσε ο επίτροπος Τουρισμού της κυβέρνησης, Κρ. Πλος.

Επί του παρόντος οι ώρες εργασίας για τους εργαζόμενους στη Γερμανία περιορίζονται σε 8 την ημέρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η παράταση έως και 10 ώρες, για παράδειγμα αν αυτό αντισταθμιστεί αργότερα.

Το ακανόνιστο ωράριο εργασίας είναι αρκετά συνηθισμένο στις επιχειρήσεις Τουρισμού και Εστίασης. Οι εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου ζητούν εδώ και καιρό χαλάρωση των ισχυόντων νομικών κανονισμών, ώστε η εργασία να προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες τους.

Τα συνδικάτα έχουν απειλήσει με διαμαρτυρίες και απεργίες, σε απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης να τροποποιήσει τον νόμο για τον χρόνο εργασίας.

«Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για τη διατήρηση του νόμου περί χρόνου εργασίας, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους δρόμους», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου Ver.di.

«Τα σχέδια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ουσιαστικά θα έδιναν στους εργοδότες εν λευκώ ελευθερία, βάσει του νόμου, να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους εργαζόμενους, που ήδη επιβαρύνονται ολοένα και περισσότερο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υγεία των εργαζομένων», συνέχισε.

Η αποδυνάμωση των κανονισμών θα επέφερε μεγαλύτερα χτυπήματα, ιδίως για τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις, οι οποίοι είναι περίπου το 50% του εργατικού δυναμικού. Γι' αυτούς θα σήμαινε μεγαλύτερες εργάσιμες μέρες, λιγότερη ανάπαυση, περισσότερη πίεση.

Η Ιβόνε Λοτ, ειδική σε θέματα χρόνου εργασίας στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (WSI) του Ιδρύματος «Hans Bockler», αναφέρθηκε στην προστασία της υγείας: Η κατάργηση του μέγιστου ημερήσιου ωραρίου εργασίας ανοίγει διάπλατα «την πόρτα για αναξιόπιστες ώρες εργασίας και εργάσιμες μέρες άνω των 10 ωρών».

Αναιμική ανάπτυξη και το 2026

Τα αντεργατικά μέτρα που έχει αποφασίσει ή προωθεί η γερμανική κυβέρνηση στον πρώτο μόλις χρόνο διακυβέρνησης στοχεύουν στην ένταση της εκμετάλλευσης, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής καπιταλιστικής οικονομίας, που υποχωρεί σε σχέση με άλλες οικονομίες, όπως των ΗΠΑ και της Κίνας.

Οπως ανακοίνωσε την Τετάρτη στο Βερολίνο η υπουργός Οικονομίας Κ. Ράιχε, η κυβέρνηση αναθεωρεί επί τα χείρω την πρόγνωση για την οικονομική ανάπτυξη το 2026, από το 1,3% στο 1%, μετά από στασιμότητα το 2025 και ύφεση τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα το Συμβούλιο Εμπειρογνωμώνων για τη Γερμανική Οικονομία (οι αποκαλούμενοι «Πέντε Σοφοί») θεωρεί πιο ρεαλιστική μια πρόγνωση της τάξης του 0,9%.

Η υπουργός παρουσίασε ένα «σχέδιο 6 σημείων» για διαρθρωτικές παρεμβάσεις μέσα στο 2026, με κύριες προτεραιότητες τα εξής: Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση της νομοθεσίας, επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, κίνητρα για την προώθηση της καινοτομίας, διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας, μεταρρυθμίσεις στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαφοροποίηση στην αναζήτηση διεθνών συμμαχιών.