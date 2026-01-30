ΙΡΑΝ

Εντείνονται οι προετοιμασίες πολέμου

Τύμπανα πολέμου χτυπούν για ακόμη μία φορά στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς οι ΗΠΑ σε συνεννόηση με το Ισραήλ πυκνώνουν τη στρατιωτική κινητικότητα και τις διαβουλεύσεις εξετάζοντας πιθανά σενάρια επίθεσης κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στο Ιράν, το οποίο από την άλλη εντείνει και αυτό τις προετοιμασίες στον στρατιωτικό τομέα με κινήσεις και παράδοση στον στρατό της χώρας 1.000 νέων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (drone).

Ανοικτά του Περσικού οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και την αρμάδα του που αποτελείται κυρίως από αντιτορπιλικά. Τον εναέριο χώρο της περιοχής σαρώνουν ταυτόχρονα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα και προηγμένα δορυφορικά συστήματα σε μία προσπάθεια να χαρτογραφήσουν, να κατανοήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τις κινήσεις του αντίπαλου, ώστε να εξαπολύσουν επιθέσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι ΗΠΑ παράλληλα εντείνουν τις κινήσεις στις μεγάλες στρατιωτικές βάσεις που διαθέτουν σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Μπαχρέιν, ΗΑΕ, Ιορδανία, διαθέτοντας πάνω από 50.000 στρατιώτες σε μόνιμη βάση. Αυτό μολονότι αρκετές από τις χώρες της περιοχής (π.χ. Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ) έχουν ήδη διαμηνύσει στο Ιράν πως δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθεί η επικράτειά τους για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του.

Το BBC κατέγραψε χτες αυξημένη κινητικότητα και «νέες δομές» στην περιφέρεια της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Al Udeid που βρίσκεται στο Κατάρ και είναι η μεγαλύτερη στην ευρύτερη περιοχή.

Πυρετός συσκέψεων στις ΗΠΑ

Το ίδιο διάστημα στο Πεντάγωνο Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι καταστρώνουν διάφορα σενάρια και επιχειρησιακά σχέδια κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, θα επιδιωχθεί από τις ΗΠΑ επιχείρηση που θα καταστήσει εφικτή τη δρομολόγηση γεγονότων ώστε να επιφέρουν την κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.

Δεν αποκλείεται το σενάριο κάποιων επιδρομών - αστραπή μέσω των στρατηγικών βομβαρδιστικών Β-2, όπως είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο με τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων που θα εξοντώσουν ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης και των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, που τέθηκαν χτες στο στόχαστρο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ καθώς χαρακτηρίστηκαν «τρομοκρατική οργάνωση».

Στο Πεντάγωνο πάντως (σύμφωνα με το Αxios και την ισραηλινή εφημερίδα «Times of Israel» και το ισραηλινό κανάλι i24News) βρίσκονται τις τελευταίες μέρες ο Σαουδάραβας υπουργός Αμυνας Χάλιντ μπιν Σαλμάν και ο Ισραηλινός επικεφαλής της διεύθυνσης μυστικών υπηρεσιών του στρατού του Ισραήλ, Σλομί Μπίντερ. Οι δυο τους φέρεται πως είχαν και μεταξύ τους επαφές και επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους σε υπουργείο Πολέμου, υπουργείο Εξωτερικών και CIA.

Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί πως την Τετάρτη ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και πρίγκηπας διάδοχος στον θρόνο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό Πρόεδρο Μαζούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαιώνοντάς τον (όπως είχαν κάνει και τα ΗΑΕ) πως δεν θα επιτρέψουν την εξαπόλυση επίθεσης κατά του Ιράν από την σαουδαραβική επικράτεια.

Εν μέσω αυτών των κινήσεων, μετέβη χτες στη Μόσχα ο Εμιρατινός Πρόεδρος Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχγιάν, συναντώντας τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν.

Νέες κυρώσεις από την ΕΕ, «η Ευρώπη ανάβει τη φωτιά» λέει το Ιράν

Το ίδιο 24ωρο στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνέχισαν με την επιβολή νέων κυρώσεων κατά Ιρανών αξιωματούχων και οντοτήτων, ενώ κλιμάκωσαν τα τιμωρητικά μέτρα κατά του Ιράν συμπεριλαμβάνοντας για πρώτη φορά στη μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το σχέδιο είχαν προωθήσει αρχικά η Ολλανδία, η Ιταλία και στη συνέχεια η Γαλλία, με πρόσχημα τη βίαιη κρατική καταστολή των πρόσφατων πολυήμερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν που πυροδοτεί η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η συνεχής υποτίμηση του ριάλ.

Ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» εκτίμησε πως πρόκειται «για σημαντικό στρατηγικό λάθος». Ο Αραγτσί τόνισε δηκτικά αναφερόμενος στην ΕΕ: «Αρκετές χώρες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποφύγουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή μας. Καμία μεταξύ αυτών δεν είναι ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη, αυτή ανάβει τη φωτιά».

Νωρίτερα, το βαρέλι του πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε τα 70 δολάρια για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επέμβαση στο Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγή της χώρας και την παγκόσμια τροφοδοσία. Το βαρέλι του πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε χτες τα 70 δολάρια για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.

Ιρανικές προειδοποιήσεις

Το ίδιο διάστημα, το Ιράν εντείνει τις προετοιμασίες απόκρουσης πιθανών αμερικανικών ή και ισραηλινών επιθέσεων, ξεκαθαρίζοντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επισείει σοβαρές επιπτώσεις και για χώρες της περιοχής που θα τις υποβοηθήσουν λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που φιλοξενούν στο έδαφός τους.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χτες πως οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν «άμεσα και σθεναρά» κατά οποιασδήποτε επίθεσης από τις ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά από τις νέες απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πως κατευθύνεται κατά του Ιράν «μαζική αρμάδα» που είναι «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκτελέσει την αποστολή της με ταχύτητα και βία εάν χρειαστεί».

Ο Ιρανός υπουργός προειδοποίησε: «Οι γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες, με τα δάκτυλα στις σκανδάλες, να απαντήσουν άμεσα και ισχυρά σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της αγαπημένης μας πατρίδας σε θάλασσα, στεριά και ουρανό».

Ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εκτίμησε επίσης πως η χώρα του διδάχθηκε «πολύτιμα μαθήματα» από τις 12ήμερες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Νωρίτερα ο Ιρανός επιτελάρχης στρατηγός Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να δώσουν «συντριπτική απάντηση» σε κάθε ξένη επίθεση. Ο ίδιος τόνισε πως λόγω έξωθεν απειλών ο ιρανικός στρατός συντηρεί και ενισχύσει «τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα».

Το ίδιο διάστημα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News ανέφερε πως ο ιρανικός στρατός εξασφάλισε άλλα 1.000 drone. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Στενό του Ορμούζ την 1η και 2α Φεβρουαρίου.

Στην Αγκυρα σήμερα ο Αραγτσί

Σήμερα, Παρασκευή, ο Αραγτσί μεταβαίνει στην Αγκυρα, όπου θα συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο φόντο της προθυμίας της Τουρκίας να μεσολαβήσει και σε αυτή την κρίση με στόχο την «αποκλιμάκωση».

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν θα επιχειρήσει να δείξει στον Ιρανό ομόλογο πως η Τουρκία ανησυχεί για τις εξελίξεις στην περιοχή και πως μολονότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στη γειτονική της χώρα.

Προχτές, ο Χ. Φιντάν μιλώντας στο «Al Jazeera» είχε προτείνει στις ΗΠΑ να λύσουν τα ζητήματα αντιπαράθεσης με το Ιράν «ένα προς ένα» δίχως να ταπεινώσουν τη χώρα. Ο Φιντάν θα επαναλάβει επίσης την αντίθεση της Τουρκίας σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν και θα προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση «θα δημιουργήσει κινδύνους παγκόσμιας κλίμακας» προσθέτει η πηγή, σημειώνοντας ότι θα προσφέρει την υποστήριξη της Τουρκίας για την επίλυση των εντάσεων με την Ουάσιγκτον.