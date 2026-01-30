ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΕ

Ουκρανία και σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης στο επίκεντρο

Η παραπέρα στήριξη του Κιέβου εν μέσω διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ βρέθηκαν στην ατζέντα τηςχθες στις Βρυξέλλες.

Επίσης συζητήθηκαν η Μέση Ανατολή και οι κυρώσεις στο Ιράν.

Η ΕΕ σχεδιάζει να διαθέσει άλλα 145 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία λόγω «επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης», μετά τα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, που αφήνουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση χιλιάδες νοικοκυριά κάθε βδομάδα.

Φτάνοντας στη σύνοδο, η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου διεξάγονται οι τριμερείς διαπραγματεύσεις, περιλαμβάνει μόνο στρατιωτικό προσωπικό, «χωρίς εντολή να συμφωνήσει σε οτιδήποτε», αμφισβητώντας κατά πόσον η Ρωσία «είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρηνευτική διαδικασία».

Για την Ουκρανία είπε ότι «έρχεται μια ανθρωπιστική καταστροφή εκεί» και «επομένως, θα πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, ώστε να δούμε παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά».

Παρεμπιπτόντως η Κάλας υποβάθμισε την ιδέα ενός «ευρωπαϊκού στρατού» - που διατυπώθηκε την περασμένη βδομάδα από τον Ισπανό ΥΠΕΞ - λέγοντας ότι αυτός «παραμένει τομέας αρμοδιότητας των εθνικών αρχών και ιεραρχιών».

«Στον στρατό πρέπει να υπάρχει μια πολύ σαφής και κατανοητή αλυσίδα διοίκησης, έτσι ώστε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, να είναι σαφές ποιος δίνει εντολές σε ποιον. Αν δημιουργήσουμε παράλληλες δομές, τότε απλώς θα θολώσει την εικόνα», ανέφερε.

Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο για μία βδομάδα

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, δήλωσε χθες ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, συμφώνησε να μη βομβαρδίσει το Κίεβο για μια εβδομάδα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών στη χώρα.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επικαλούμενος τον «εξαιρετικά κρύο καιρό» στην Ουκρανία.

«Ηταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: "Μην χάνεις τον χρόνο σου με το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις αυτό". Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Πάντως, νωρίτερα το Κρεμλίνο είχε αρνηθεί να σχολιάσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία Ρωσία και Ουκρανία ενδέχεται να έχουν συμφωνήσει σε κάποιο είδος «εκεχειρίας στις ενεργειακές υποδομές» ενόψει του δεύτερου γύρου των τριμερών συνομιλιών τους με τις ΗΠΑ την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι.

Ενταξη στην ΕΕ έως το 2027 ζητά ο Ζελένσκι

Τους ΥΠΕΞ της ΕΕ απασχόλησε και η ένταξη της Ουκρανίας στην ιμπεριαλιστική ένωση, προκειμένου να «δεθεί» στο ευρωατλαντικό άρμα.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν υποστήριξε στα λόγια την έκκληση του Ουκρανού Προέδρου, Β. Ζελένσκι, για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ έως το 2027, λέγοντας ότι «αυτή είναι η επιθυμία πολλών, πολλών κρατών - μελών», αλλά «θα δούμε πότε αυτό θα είναι δυνατό», πρόσθεσε.

Αρνήθηκε να μιλήσει για συγκεκριμένη χρονολογία, καθώς «υπάρχει κάποιο επίπεδο θεμελιωδών αρχών που πρέπει να εκπληρωθούν. Αλλά φυσικά, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις πολύ σημαντικές ιστορικές στιγμές».

Ο Ξαβιέ Μπετέλ, ΥΠΕΞ του Λουξεμβούργου, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τα επανειλημμένα αιτήματα του Ουκρανού Προέδρου για ένταξη έως το 2027 - αν και επανέλαβε έντονα την υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Κάλεσε τον Ζελένσκι να μη θέτει «τελεσίγραφα» και επισήμανε ότι «υπάρχουν κανόνες, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και πρέπει να τους εκπληρώσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κριτήρια για το ένα και όχι για το άλλο».

Προσερχόμενος στη χτεσινή σύνοδο, ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό προέτρεψε την ΕΕ να διατηρήσει την ενότητά της «σε θέματα Γροιλανδίας και Ουκρανίας» και να «διεκδικήσει με σαφήνεια τα συμφέροντά της», τονίζοντας ότι ο Γενάρης χαρακτηρίστηκε από «απειλές κατά μιας ευρωπαϊκής επικράτειας υπό την προστασία του ΝΑΤΟ, της επικράτειας της Γροιλανδίας».

Κρεμλίνο: Το εδαφικό δεν είναι το μόνο «αγκάθι»

Η μοιρασιά των εδαφών στην Ουκρανία «δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου», υπογράμμισε χθες ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γ. Ουσακόφ, χωρίς να κατονομάσει άλλα βασικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί.

Αλλωστε, σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, η Ρωσία δεν γνωρίζει τι «εγγυήσεις ασφαλείας» έχουν συμφωνήσει οι ΗΠΑ με την Ουκρανία, ωστόσο, οποιεσδήποτε «εγγυήσεις» αποσκοπούν στη διατήρηση του υπάρχοντος «καθεστώτος» στο Κίεβο ως «εφαλτήριο για την απειλή της Ρωσίας», είναι απίθανο να εξασφαλίσουν μια «αξιόπιστη ειρήνη».

Στο μεταξύ, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 ακόμα σορούς Ουκρανών στρατιωτών.

Η Μόσχα δήλωσε, από την πλευρά της, ότι παρέλαβε τα λείψανα 38 Ρώσων στρατιωτών.