ΕΕ - ΒΙΕΤΝΑΜ

Αναβάθμισαν τη συνεργασία σε «ολοκληρωμένη, στρατηγική εταιρική σχέση»

VNA

Την προσπάθεια της ΕΕ να επεκτείνει την αυτοτελή διείσδυση των μονοπωλίων της σεεπιβεβαιώνει ησεόπως οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατά την επίσημη επίσκεψη τουπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χτες στο

Η εν λόγω «αναβάθμιση» μάλιστα έρχεται λίγες μέρες μετά την υπογραφή της νέας σημαντικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ινδίας.

Πρόκειται για την «πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία», όπως εξήγησε από το Ανόι ο Κόστα, και η οποία «υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουμε στην περιοχή» αλλά και «στον αυξανόμενο ρόλο του Βιετνάμ σε αυτήν. Αντικατοπτρίζει επίσης την αποφασιστικότητά μας να είμαστε αξιόπιστος, μακροπρόθεσμος εταίρος στον Ινδο-Ειρηνικό».

Το νέο πλαίσιο στη διμερή σχέση «θα παράσχει ένα ενισχυμένο πλαίσιο συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και των επενδύσεων, της δράσης για το κλίμα, της ενεργειακής μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ασφάλειας και της άμυνας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των ανταλλαγών μεταξύ των λαών», σημείωσε επίσημη ανακοίνωση της ΕΕ.

Προσθέτει δε ότι αυτή «ενισχύει τη δέσμευση και των δύο πλευρών στην πολυμερή προσέγγιση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στον πυρήνα του», με φόντο μια σειρά νέα διεθνή ιμπεριαλιστικά σχήματα που βρίσκονται υπό επεξεργασία, όπως το «Συμβούλιο για την Ειρήνη» που πρόσφατα ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ από το Νταβός, με μια σειρά «συμμάχους» τους, αλλά χωρίς την ΕΕ.

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος του Βιετνάμ, Λουόνγκ Κουόνγκ, είπε ότι η αναβάθμιση είναι «ένα ιστορικό ορόσημο που υπογραμμίζει τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν σημειώσει οι δύο πλευρές», για τις οποίες ο Κόστα ανέφερε ότι αρχίζουν να στέκονται «δίπλα - δίπλα ως αξιόπιστοι και προβλέψιμοι εταίροι» σε μια στιγμή που «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες απειλείται από πολλές πλευρές».

Σε μια περίοδο που οι επιχειρηματικές, στρατιωτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στον Ινδο-Ειρηνικό αποκτούν κρίσιμη αξία για τον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, ο Κόστα υπογράμμισε ότι «ένας ελεύθερος, ανοιχτός και βασισμένος σε κανόνες Ινδο-Ειρηνικός (περιοχή όπου υπάρχουν αντικρουόμενες αξιώσεις από Κίνα και Βιετνάμ) είναι απαραίτητος για την παγκόσμια ασφάλεια και το βιώσιμο εμπόριο», προσθέτοντας ότι «η εταιρική σχέση ΕΕ - Βιετνάμ ενισχύει επίσης την ικανότητά μας να ενεργούμε από κοινού σε θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους. Από τις ανθεκτικές και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού μέχρι την πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση, από τη θαλάσσια ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα μέχρι τη συνεργασία σε παγκόσμιους θεσμούς».

Ο δε Λουόνγκ είπε ότι τα πεδία «επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας» πρέπει να γίνουν οι «πυλώνες των διμερών δεσμών», τονίζοντας πως το Ανόι επιδιώκει ενίσχυση της συνεργασίας και σε «ασφάλεια και άμυνα», ειδικά στη θάλασσα, αλλά και στον κυβερνοχώρο.

Αναζητούν «προβλεψιμότητα»

Ο Κόστα έφτασε στο Ανόι αμέσως μετά το Νέο Δελχί, όπου μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, υπέγραψαν τη διμερή Εμπορική Συμφωνία ΕΕ - Ινδίας, που μετά από σχεδόν 25 χρόνια διαπραγματεύσεων δημιούργησε μια εμπορική ζώνη η οποία εκτιμάται ότι θα έχει αντίκτυπο περίπου «στο 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και στο 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου».

Σε συνέντευξή του ο Κόστα ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία προσφέρει ασφάλεια σε έναν «πολύ απρόβλεπτο κόσμο», καθώς «έχει μεγάλη αξία από οικονομική άποψη, αλλά ίσως σημαντικότερο είναι το μήνυμα που οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο στέλνουν στη διεθνή κοινότητα: Είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να παρέχουμε προβλεψιμότητα, ώστε να επιλέγουμε τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης».