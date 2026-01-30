ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Στους πέντε οι νεκροί από την καταιγίδα «Κριστίν»

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 450.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες το πρωί μετά την καταιγίδα «Κριστίν», που έπληξε την Πορτογαλία τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ANPEC) το πέμπτο θύμα, το οποίο ανακοινώθηκε χθες, είναι ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μαρίνια Γκράντε, στην κεντρική Πορτογαλία, «λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μεταξύ των άλλων θυμάτων, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων και μεταλλικών κατασκευών, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος εντοπίστηκε σε εργοτάξιο νεκρός από καρδιακή ανακοπή.

Η πλειονότητα των νοικοκυριών και των υποδομών που επλήγησαν βρίσκονται στο διαμέρισμα της Λεϊρία, όπου η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με την πτώση στύλων και γραμμών υψηλής τάσης.