ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Οι ΗΠΑ θα «καθορίζουν τους κανόνες επ' αόριστον»

Τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας για τις ΗΠΑ και τους «ανταγωνιστές» της, την Κίνα και τη Ρωσία, αναδεικνύει σε άρθρο του στους «New York Times» ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, ενώ «σκιαγραφεί» τη συμφωνία - πλαίσιο που θέλει να υπογράψει η Ουάσιγκτον με την Κοπεγχάγη.

Το «πλαίσιο» που επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις συνομιλίες με τη Δανία και τη Γροιλανδία «βασίζεται στις αμυντικές συμφωνίες του 1941 και του 1951 μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας και θα ενισχύσει την ασφάλεια της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Γροιλανδίας και θα επαναβεβαιώσει τις μακροχρόνιες διατλαντικές αμυντικές υποχρεώσεις», αναφέρει.

Η συμφωνία «θα διευρύνει την επιχειρησιακή ελευθερία της Αμερικής, θα υποστηρίζει νέες βάσεις και υποδομές, θα διευκολύνει την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας όπως το Golden Dome και θα εκτοπίσει την εχθρική κινεζική και ρωσική επιρροή», γράφει ο Λάντρι και τονίζει:

«Αυτά τα μέτρα δεν είναι προκλητικά - είναι προληπτικά. Θα διασφαλίσουν ότι οι ΗΠΑ, και όχι οι αντίπαλοί τους, θα καθορίζουν τους κανόνες επ' αόριστον σε μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές περιοχές του κόσμου».

Ο Λάντρι συμμερίζεται την πεποίθηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, ότι «η Αμερική πρέπει να εγγυηθεί τη δική της απεριόριστη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε βασικά στρατηγικά εδάφη στο Δυτικό Ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένης τόσο της Γροιλανδίας όσο και της Διώρυγας του Παναμά».

«Η Γροιλανδία βρίσκεται περίπου σε ίση απόσταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Φιλοξενεί κρίσιμες υποδομές έγκαιρης προειδοποίησης και αντιπυραυλικής άμυνας και βρίσκεται κατά μήκος των θαλάσσιων οδών της Αρκτικής, τις οποίες η Κίνα και η Ρωσία επιδιώκουν επιθετικά να εκμεταλλευτούν», συμπλήρωσε και κατέληξε: «Η Γροιλανδία δεν ήταν ποτέ περιθωριακή για την ασφάλεια της Αμερικής (...) οι αντίπαλοι της Αμερικής ήδη καταλαβαίνουν αυτό που πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ αγνόησαν: Η Αρκτική δεν είναι πλέον περιθωριακή στις παγκόσμιες υποθέσεις».

Στο μεταξύ προχθές βράδυ ο Δανός ΥΠΕΞ Λ. Λ. Ράσμουσεν είχε «εποικοδομητικές» συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μ. Ρούμπιο, για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι είναι «ελαφρώς πιο αισιόδοξος σήμερα από ό,τι πριν μια εβδομάδα».

Ο Ράσμουσεν δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο περιεχόμενο των συνομιλιών, επιμένοντας ότι επικεντρώθηκαν σε ό,τι μπορεί να γίνει για την ικανοποίηση των «συμφερόντων ασφαλείας» των ΗΠΑ, χωρίς να παραβιαστούν οι «κόκκινες γραμμές» της Δανίας σχετικά με το έδαφος και την κυριαρχία.