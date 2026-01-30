ΙΣΠΑΝΙΑ

«Νομιμοποίηση» μεταναστών για «ώθηση στην εθνική οικονομία»

Εκτακτη «νομιμοποίηση» μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ισπανία ανακοίνωσε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της χώρας, για λόγους «αξιοπρέπειας και οικονομίας», αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον καπιταλισμό αρχίζει και τελειώνει εκεί που ορίζουν τα κέρδη και οι εκάστοτε ανάγκες της οικονομίας.

Η κυβέρνηση του Π. Σάντσεθ θα παράσχει νομιμοποιητικά έγγραφα σε «παράτυπους» μετανάστες, μέτρο που ανοίγει τον δρόμο για έως και 500.000 αλλοδαπούς να αποκτήσουν μεσοπρόθεσμα άδεια εργασίας και διαμονής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υιοθετείται αυτό το μέτρο στην Ισπανία, αλλά - τουλάχιστον στα χαρτιά - είναι από ποσοτική άποψη η μεγαλύτερη προσπάθεια για κοινωνική και εργασιακή ένταξη μεταναστών.

Το μέτρο, το οποίο «έχει στόχο να δώσει ώθηση στην εθνική οικονομία», θα επιτρέψει σε «περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους» που βρίσκονται στην Ισπανία εδώ και τουλάχιστον πέντε μήνες και έχουν φτάσει στη χώρα πριν από τις 31 Δεκέμβρη 2025 να λάβουν νόμιμα έγγραφα και «να εργαστούν σε οποιονδήποτε τομέα, παντού στη χώρα», εξήγησε η υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης Ελμα Σάιθ. «Από τον Απρίλη θα μπορούν να κατατίθενται τα αιτήματα έως τις 30 Ιούνη», πρόσθεσε.

Το 2025 εισήλθαν στην Ισπανία σχεδόν 37.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα, μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 64.000 αφίξεις, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, περισσότεροι από 7 εκατ. αλλοδαποί ζουν στην Ισπανία.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, που τώρα για λόγους «ώθησης στην εθνική οικονομία» προχωρά στο εν λόγω μέτρο, διαθέτει ιδιαίτερα «παράσημα» στην καταστολή μεταναστών και προσφύγων, με αποκορύφωμα τη «σφαγή» στους ισπανικούς θύλακες στη Β. Αφρική, Μελίγια και Θέουτα τον Ιούνη του 2022, όταν δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες είχαν σκοτωθεί, εκατοντάδες είχαν τραυματιστεί και επαναπροωθηθεί βίαια, με τον Σάντσεθ να δίνει συγχαρητήρια στις δυνάμεις καταστολής της Ισπανίας και του Μαρόκου!