ΗΠΑ - ΜΙΝΕΣΟΤΑ

«Βελτιώσεις» στο μπαράζ καταστολής υπόσχεται ο «τσάρος» των συνόρων

Για «ανάγκη βελτιώσεων» στο μπαράζ κρατικής καταστολής από τους χιλιάδες πράκτορες της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) που έχουν αποσταλεί στη Μινεσότα έκανε λόγο χθες ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων» των ΗΠΑ, Τομ Χόμαν, που έφθασε στη Μινεάπολη, επιχειρώντας να «χρυσώσει το χάπι» της λαϊκής οργής μετά τη δολοφονία δύο ανθρώπων από τους εγκληματίες της ICE μέσα σε έναν μήνα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ και άλλοι στην κυβέρνηση έχουμε αναγνωρίσει πως πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες βελτιώσεις και θα γίνουν. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο βρίσκομαι εδώ», δήλωσε.

Παραδέχθηκε μιλώντας σε δημοσιογράφους την... παραβίαση «του κώδικα συμπεριφοράς» από πράκτορες της ICE, προσθέτοντας πως αυτό είναι ένα «θέμα που θα αντιμετωπιστεί».

Ανέφερε επίσης πως όσοι πράκτορες δεν επιχειρούν επαγγελματικά και σύμφωνα με τον «κώδικα συμπεριφοράς», θα υποστούν «συνέπειες όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη ομοσπονδιακή υπηρεσία».

Νωρίτερα την Τετάρτη αστυνομικοί στο Τέξας έπνιξαν με δακρυγόνα συγκέντρωση έξω από κέντρο κράτησης στο Ντίλεϊ, όπου έχουν φυλακιστεί ένας μετανάστης και ο μόλις πέντε ετών γιος του.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν την απελευθέρωσή τους και την αποπομπή της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, καλώντας τη Γερουσία να σταματήσει τη χρηματοδότηση στην ICE.

Οι αστυνομικοί, αφού διέταξαν αρχικά τους διαδηλωτές να αποσυρθούν, εκτόξευσαν δακρυγόνα και προσήγαγαν τουλάχιστον δυο από αυτούς.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, αρκετοί διαδηλωτές υπέστησαν ερεθισμούς στα μάτια και παρουσίασαν επίμονο βήχα. Εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε επίσης δυσφορία από τα χημικά.