ΙΤΑΛΙΑ

Διώκονται πυροσβέστες επειδή διαδήλωσαν αλληλέγγυοι στον παλαιστινιακό λαό

Το υπουργείο Εσωτερικών τηςέδωσε εντολή για- συνδικαλιστών και μη - που συμμετείχαν σε

Οπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Συνδικάτων Βάσης (USB), η κυβέρνηση αντέδρασε, μεταξύ άλλων, ειδικά γιατί οι πυροσβέστες φορούσαν τη στολή υπηρεσίας τους κατά τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση, καθώς θέλει πάση θυσία να «κρύψει» το γεγονός ότι και οι πυροσβέστες διαδηλώνουν μαζί με τους εργάτες και τον λαό, παλεύοντας ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και sτην πολύμορφη στήριξη που δίνει και η ιταλική κυβέρνηση στο ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Τα πειθαρχικά μέτρα «στοχεύουν στον εκφοβισμό μιας ολόκληρης κατηγορίας» εργαζομένων, σημειώνει η USB, καταγγέλλοντας ότι με τη μεταρρύθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος προωθούνται συνολικά αντιδραστικές αλλαγές στην Πυροσβεστική.

«Αντί να ενισχυθεί ο ρόλος των πυροσβεστών ως απαραίτητος ακρογωνιαίος λίθος μιας υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ικανής να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες έκτακτες ανάγκες της χώρας μας και να οργανώσει αποτελεσματική πρόληψη, αντί να ξεπεραστεί η χρόνια εργασιακή ανασφάλεια, να προσληφθεί νέο προσωπικό, να ενισχυθεί η εκπαίδευση και να εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις», τονίζει η USB, στόχος είναι η στρατιωτικοποίηση της Πυροσβεστικής, «με τον εξαναγκασμό των πυροσβεστών να αναλάβουν καθήκοντα δημόσιας τάξης, που δεν σχετίζονται με την Ιστορία τους και δεν έχουν καμία σχέση με το έργο που εκτελούν».

Αλλωστε «ο ίδιος ο νόμος περί προϋπολογισμού δεν προβλέπει καμία αύξηση για μια δραστηριότητα που είναι ολοένα και πιο κρίσιμη για την προστασία του εδάφους και των πολιτών».

Την αλληλεγγύη του στους διωκόμενους πυροσβέστες εκφράζει το ΠΑΜΕ, τονίζοντας ότι «η απαίτηση να μη διαδηλώνουν με στολή, δηλαδή να μη φαίνεται ποιοι είναι και γιατί αγωνίζονται, συνδέεται άμεσα με τα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση και τη στρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος».

Και προσθέτει: «Οι διώξεις συνδικαλιστών στην Ιταλία αποτελούν μέρος της γενικευμένης κλιμάκωσης της κρατικής καταστολής, ως αποτέλεσμα της πολεμικής οικονομίας και της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με Κίνα και Ρωσία. Οσο τα κράτη και οι κυβερνήσεις υπηρετούν τα κέρδη των μονοπωλίων, ξοδεύουν δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και ιμπεριαλιστικούς πολέμους και όχι για τις λαϊκές ανάγκες, τόσο οξύνουν την καταστολή και την τρομοκρατία ενάντια στους αγώνες του λαού για να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου».

Υπενθυμίζει μάλιστα τις πρόσφατες διώξεις συνδικαλιστών σε Ελλάδα και Γαλλία, επίσης για συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, αλλά και τις διώξεις νέων στρατευμένων στην Ελλάδα επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στο πλευρό του αγώνα των αγροτών, για να καταλήξει:

«Η επίθεση στους συνδικαλιστές πυροσβέστες της USB είναι επίθεση σε κάθε εργαζόμενο που σηκώνει κεφάλι. Αποκαλύπτει τον πραγματικό στόχο, την ποινικοποίηση της οργανωμένης δράσης και της διεθνιστικής αλληλεγγύης, που είναι η μόνη πραγματική διέξοδος απέναντι στην πολιτική κυβερνήσεων - ΕΕ και στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, που γεννάνε πολέμους, φτώχεια και δεινά για τους λαούς.

Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα και τους αγωνιστές - Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη ενάντια στους συνδικαλιστές πυροσβέστες της USB! Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους ΝΑΤΟ - ΕΕ - ΗΠΑ! Καμία συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, λευτεριά στην Παλαιστίνη!».