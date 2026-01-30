ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Οι ΗΠΑ «ανοίγουν» ξανά τον εναέριο χώρο της

Νέα τηλεφωνική συνομιλία με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, είχε χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, ο οποίος μάλιστα είπε πως «την ενημέρωσα ότι θα ανοίξουμε όλο τον εμπορικό εναέριο χώρο», προσθέτοντας ότι «οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να πάνε πολύ σύντομα στη Βενεζουέλα και θα είναι ασφαλείς εκεί».

Επιπλέον, ο Αμερικανός ηγέτης μίλησε για «πολύ ισχυρές, πολύ καλές σχέσεις» που υπάρχουν πλέον μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, εξηγώντας ότι «έχουμε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα, επιθεωρούν και επιλέγουν τις τοποθεσίες τους και θα φέρουν πίσω τεράστιο πλούτο για τη Βενεζουέλα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να... ευχαριστήσει «όλους τους ανθρώπους της Βενεζουέλας για όσα πέρασαν», αλλά και... «την ηγεσία γιατί, πραγματικά, κάνουν καλή δουλειά».

Ηδη, οι Αμερικανικές Αερογραμμές ανακοίνωσαν χτες «σχέδια για την αποκατάσταση της υπηρεσίας ανοικτής στάσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας».

Πάντως, το στέλεχος της αστικής αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, προχτές συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι «είμαστε έτοιμοι και εργαζόμαστε για τη διευκόλυνση μιας πραγματικής μετάβασης», λέγοντας ότι όσα συμβαίνουν σήμερα δεν συνιστούν μετάβαση «αφού μαφιόζοι παραμένουν στην εξουσία».

Χαρακτηρίζοντας δε τον Ρούμπιο ως «έναν από τους ανθρώπους που κατανοούν καλύτερα (σ.σ. την κατάσταση) στο ημισφαίριό» μας, διαβεβαίωσε «τους Βενεζουελάνους ότι η μετάβαση στη δημοκρατία θα πραγματοποιηθεί, διότι έχουμε την υποστήριξη των σημαντικότερων δημοκρατιών στον κόσμο και, ειδικά της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Από τη μεριά της, η Ροντρίγκες αναφερόμενη στις αποφυλακίσεις και τον επαναπατρισμό μιας σειράς (μέχρι πρότινος) πολιτικών αντιπάλων του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος PSUV του Μαδούρο, είπε ότι «ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Ντ. Τραμπ συνομίλησε και με την Μεξικανή ομόλογό του Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική», με επίκεντρο «τα σύνορα και το εμπόριο». Πρόσθεσε δε ότι θα επικοινωνήσουν ξανά σύντομα αλλά και θα οργανώσουν διά ζώσης συναντήσεις στις χώρες τους.

Από την πλευρά της, η Μεξικανή ηγέτιδα περιέγραψε τη συνομιλία ως «εγκάρδια και παραγωγική», αναφέροντας ότι στο θέμα της ασφάλειας «συμφωνήσαμε και οι δύο ότι τα πράγματα πάνε καλά».