ΜΑΠΟΥΤΟ.-- Η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης και ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού μονοπωλίου υδρογονανθράκων «TotalEnergies» ανακοίνωσαν την επανεκκίνηση έργου για γεωτρήσεις σε κοίτασμα φυσικού αερίου αξίας 20 δισ. δολαρίων στη βόρεια επαρχία Κάπο Ντελγάδο. Το έργο είχε σταματήσει πριν από 5 χρόνια μετά από επιθέσεις τζιχαντιστών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 800 αμάχων και στρατιωτών.

ΝΙΑΜΕΪ.-- Τουλάχιστον δύο πολιτικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς από εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νίγηρα υπό ασαφείς συνθήκες. Το αεροδρόμιο της Νιαμέι είναι κοντά στη στρατιωτική βάση Aerienne 101, που στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά Αμερικανοί και στη συνέχεια Ρώσοι στρατιώτες.

ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ.-- Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χτες ότι ξεκινούν και πάλι την παροχή επισιτιστικής βοήθειας στη Σομαλία, που ανέστειλαν στις αρχές τρέχοντος μηνός μετά την ανακοίνωση των σομαλικών αρχών ότι επέστρεψαν την επισιτιστική βοήθεια που η Ουάσιγκτον τις κατηγορούσε ότι είχαν κατασχέσει παρανόμως.