Παρασκευή 30 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΜΑΠΟΥΤΟ.-- Η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης και ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού μονοπωλίου υδρογονανθράκων «TotalEnergies» ανακοίνωσαν την επανεκκίνηση έργου για γεωτρήσεις σε κοίτασμα φυσικού αερίου αξίας 20 δισ. δολαρίων στη βόρεια επαρχία Κάπο Ντελγάδο. Το έργο είχε σταματήσει πριν από 5 χρόνια μετά από επιθέσεις τζιχαντιστών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 800 αμάχων και στρατιωτών.

ΝΙΑΜΕΪ.-- Τουλάχιστον δύο πολιτικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς από εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νίγηρα υπό ασαφείς συνθήκες. Το αεροδρόμιο της Νιαμέι είναι κοντά στη στρατιωτική βάση Aerienne 101, που στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά Αμερικανοί και στη συνέχεια Ρώσοι στρατιώτες.

ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ.-- Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χτες ότι ξεκινούν και πάλι την παροχή επισιτιστικής βοήθειας στη Σομαλία, που ανέστειλαν στις αρχές τρέχοντος μηνός μετά την ανακοίνωση των σομαλικών αρχών ότι επέστρεψαν την επισιτιστική βοήθεια που η Ουάσιγκτον τις κατηγορούσε ότι είχαν κατασχέσει παρανόμως.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Προς κατάργηση του 8ώρου και μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας
Εντείνονται οι προετοιμασίες πολέμου
Αναζήτηση «ευκαιριών» για μεγαλύτερες μπίζνες εν μέσω ανταγωνισμών
Ουκρανία και σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης στο επίκεντρο
Διώκονται πυροσβέστες επειδή διαδήλωσαν αλληλέγγυοι στον παλαιστινιακό λαό
 Οι ΗΠΑ θα «καθορίζουν τους κανόνες επ' αόριστον»
 Στους πέντε οι νεκροί από την καταιγίδα «Κριστίν»
 Καταιγίδα χιλιάδων απολύσεων στην «Amazon»
 Το Ισραήλ εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα
Αναβάθμισαν τη συνεργασία σε «ολοκληρωμένη, στρατηγική εταιρική σχέση»
 Οι ΗΠΑ «ανοίγουν» ξανά τον εναέριο χώρο της
 «Νομιμοποίηση» μεταναστών για «ώθηση στην εθνική οικονομία»
 «Βελτιώσεις» στο μπαράζ καταστολής υπόσχεται ο «τσάρος» των συνόρων
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ