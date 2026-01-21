ΗΠΑ

Απολογισμός της κυβέρνησης Τραμπ, με τα γνωστά φληναφήματα

Απολογισμό των πεπραγμένων του πρώτου χρόνου της κυβέρνησής του έκανε χτες το βράδυ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιώντας εκτάκτως συνέντευξη Τύπου για να διαλαλήσει τις «επιτυχίες» σε εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Σε πολυσέλιδο έγγραφο που μοιράστηκε στους δημοσιογράφους πριν τις δηλώσεις του επισημαίνεται αυτάρεσκα στον τίτλο: «365 νίκες σε 365 μέρες». Ο Τραμπ αναφέρθηκε στα «επιτεύγματα στην οικονομία, στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, στις πολεμικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, εμπορικές διαπραγματεύσεις με δεκάδες χώρες, συμβόλαια με αμερικανικές πολυεθνικές». Ολα αυτά που είναι νέα κέρδη για τους κεφαλαιοκράτες εμφανίζονται και ως θετικά για τους εργαζόμενους, όταν δρομολογούνται για την πολεμική οικονομία 1,5 τρισ. δολάρια μέχρι το 2027.

Αναφέρθηκε επίσης στους εκβιαστικούς δασμούς που επιβάλλει ή απειλεί να επιβάλει σε εταίρους και αντίπαλους.

Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, είπε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» στη διακυβέρνηση της χώρας την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρότι προς το παρόν την έχει αποκλείσει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στους Κούρδους της Συρίας και είπε ότι θέλει να «προστατεύσει» τα δικαιώματά τους, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο να πάει στο Παρίσι για την έκτακτη Σύνοδο του G7 υπό τον Μακρόν, προβλέποντας ότι ο Γάλλος Πρόεδρος «δεν θα είναι εκεί για πολύ», και επανέλαβε τον ισχυρισμό του για τερματισμό «τουλάχιστον επτά πολέμων». Για τον ΟΗΕ είπε ότι δεν σκοπεύει να τον αντικαταστήσει με το «Συμβούλιο Ειρήνης», θεωρώντας πως έχει ακόμα «πολλές δυνατότητες», αλλά μετά χαρακτήρισε τον Οργανισμό «άχρηστο». Για το ΝΑΤΟ είπε ότι έκανε περισσότερα «από οποιονδήποτε άλλο, ζωντανό ή νεκρό».

Μέσα στον πρώτο χρόνο ο Τραμπ υπέγραψε 228 προεδρικά διατάγματα, έδωσε χάρη ή επιείκεια σε 1.740 περιπτώσεις ατόμων και εξουσιοδότησε (ο κατά τ' άλλα «φιλειρηνικός ηγέτης») την εξαπόλυση επιθέσεων σε επτά χώρες (Σομαλία, Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Υεμένη, Συρία, Βενεζουέλα).

Και οι Αμερικανοί «στο πόδι»

Την ίδια ώρα ξεχύνονταν στους δρόμους χιλιάδες Αμερικανοί, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου του Τραμπ στην προεδρία. Οι κινητοποιήσεις σε χιλιάδες μεγάλες και μικρότερες πόλεις όλων των αμερικανικών Πολιτειών (Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Βοστόνη, Χιούστον, Οκλαχόμα κ.λπ.) συνδυάστηκαν με στάσεις εργασίας, απεργίες ή και αποχή μαθητών και φοιτητών από τα μαθήματά τους. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κινητοποίησης «Free America Walkout», που στρέφεται κατά της αύξησης της κρατικής καταστολής εναντίον πολιτών στο φόντο της εντεινόμενης ενδοαστικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ, που αξιοποιείται από τον άλλο πόλο, τους Δημοκρατικούς.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους και στην κλιμάκωση της κρατικής καταστολής που ασκείται από τους πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αρχικά κατά των «παράτυπων» μεταναστών και στη συνέχεια εναντίον όσων Αμερικανών πολιτών αντιδρούν στο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ.