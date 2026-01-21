ΔΝΤ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για παράταση της «αβεβαιότητας» και μια πιθανή «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Τον προβληματισμό που δημιουργεί η «στενή βάση» της αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της(ΤΝ) εξέφρασε το(ΔΝΤ) στις νέεςτις οποίες παρουσίασε τη Δευτέρα, με τα στελέχη του να αναφέρουν ότι αν οι προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην ΤΝ αποδειχθούν υπερβολικά αισιόδοξες, υπάρχει

Εκτιμά ακόμα ότι «οι εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν να αναζωπυρωθούν, παρατείνοντας την αβεβαιότητα και επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα».

Για το 2026 το ΔΝΤ εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,3% (έναντι 3,1% που προέβλεπε τον Οκτώβρη) και για το 2027 κατά 3,2%.

Για τις ΗΠΑ προβλέπεται ανάπτυξη 2,4% το 2026 και 2% το 2027.

Για την Κίνα εκτιμάται ανάπτυξη 4,5% το 2026 και 4% το 2027, ενώ για την Ευρωζώνη η πρόβλεψη είναι 1,3% και 1,4% αντίστοιχα.

Ενδεικτικές των επιπτώσεων που αποκτούν οι επενδύσεις στην ΤΝ είναι οι διαπιστώσεις για την αμερικανική οικονομία, όπου - όπως αναφέρει το ΔΝΤ - «ενώ η μεταποιητική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, οι επενδύσεις πληροφορικής ως ποσοστό της οικονομικής παραγωγής των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001», παρέχοντας σημαντική ώθηση στις συνολικές επιχειρηματικές επενδύσεις και δραστηριότητες.

Μεταξύ άλλων σημειώνεται πως «η πρόκληση τόσο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και για τους επενδυτές είναι να εξισορροπήσουν την αισιοδοξία με τη σύνεση, διασφαλίζοντας ότι η σημερινή τεχνολογική άνοδος μεταφράζεται σε βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και όχι σε έναν ακόμα κύκλο "άνθισης - κατάρρευσης" (boom - bust cycle)».

Ειδική αναφορά γίνεται στην ανησυχία την οποία προκαλεί «ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από εντεινόμενες γεωπολιτικές πιέσεις και αυξανόμενες απειλές για τα θεσμικά πλαίσια, που καθιστούν την εφαρμογή ορθών πολιτικών πιο δύσκολη»...

Προειδοποιήσεις για την «Ευρώπη που έχει μείνει πίσω»

Μιλώντας στο CNBC η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες και επεσήμανε: «Εχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι απευθύνουμε έκκληση στους Ευρωπαίους να ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά, να επικεντρωθούν στην εγχώρια ανταγωνιστικότητά τους (...) Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην παραγωγικότητα. Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στο να κάνει τις μικρές εταιρείες να αναπτυχθούν σε γίγαντες, και αυτό πρέπει να αλλάξει».

Επέστησε την προσοχή ειδικά σε «μεταρρυθμίσεις» για την ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών και της ενεργειακής ένωσης, για την «ελεύθερη κίνηση» εργαζομένων σε όλη την ΕΕ και για τις επενδύσεις ειδικά για έρευνα και καινοτομία.

«Είναι αδύνατο να ανταγωνιστείς 27 διαφορετικά ενεργειακά συστήματα και αν διασχίσεις τα σύνορα από τη Γερμανία στη Γαλλία να μην μπορείς να εργαστείς εκεί», είπε μεταξύ άλλων, κρίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «ξέρουν» ότι πρέπει να τα κάνουν όλα αυτά «αλλά είναι κάπως αργοί στο να το κάνουν» και καταλήγοντας: «Ευρωπαίοι, αν με βλέπετε, συγκεντρωθείτε».

Να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων η Γκεοργκίεβα υποστήριξε πως ένας σημαντικός παράγοντας για την «αναβάθμιση» των προβλέψεων ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας ήταν και ο «μετριοπαθής» αντίκτυπος των δασμών.

«Δεν υπήρξε εμπορικός πόλεμος, και θα ήταν πολύ καλό αν το διατηρούσαμε έτσι», εκτίμησε, λίγες ώρες βέβαια αφότου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες απειλές για επιβολή δραστικών δασμών σε εξαγωγές από την Ευρώπη, και ενώ ήδη τα ευρωενωσιακά επιτελεία μελετούν πώς θα απαντήσουν...