ΓΑΛΛΙΑ

Νέα παράκαμψη της Βουλής για την έγκριση του προϋπολογισμού

Η κυβέρνηση Λεκορνί προσέφυγε στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, παρά τις περί του αντιθέτου «δεσμεύσεις» της

Την προσφυγή στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, με το οποίο η κυβέρνηση παρακάμπτει το κοινοβούλιο, ανακοίνωσε και επίσημα χτες ο Γάλλος πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί, προκειμένου να εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, σε άλλο ένα επεισόδιο που αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες «δυσκολίες» στο γαλλικό αστικό πολιτικό σύστημα.

Ο Λεκορνί, ο οποίος δεν διαθέτει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δήλωσε ότι όσον αφορά την έγκριση και εκτέλεση σχεδίου προϋπολογισμού «τα πράγματα (...) είναι πλέον μπλοκαρισμένα» και «το κείμενο δεν μπορεί πλέον να ψηφιστεί (...) Ωστόσο, θεωρούμε ότι η Γαλλία πρέπει να έχει έναν προϋπολογισμό».

Επέκρινε δε τις «ενέργειες» διαφορετικών ομάδων, «οι οποίες θα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον του γαλλικού λαού», και εξέφρασε «λύπη» και «πίκρα» για την απόφασή του, καθώς μόλις πριν ένα τρίμηνο είχε ισχυριστεί ότι δεν θα χρησιμοποιούσε το 49.3...

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω άρθρο του γαλλικού Συντάγματος προβλέπει παράκαμψη της Βουλής (σε περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα «εθνικής ασφάλειας») και έγκριση νομοσχεδίων με διατάγματα ή σύμφωνη γνώμη απλά του υπουργικού συμβουλίου - εκτός αν η Βουλή εγκρίνει πρόταση μομφής.

«Είναι μια μερική επιτυχία, μια μερική αποτυχία», σχολίασε ο Λεκορνί.

Ηδη από χτες στελέχη τόσο της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» της Μαρίν Λεπέν όσο και της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν Λικ Μελανσόν δήλωναν ότι τα κόμματά τους θα καταθέσουν πρόταση μομφής.

Από τη μεριά του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), ωστόσο, ο επικεφαλής του, Ολιβιέ Φορ, δήλωνε χτες ότι αν και δεν είχε δει ακόμα το τελικό αντίγραφο του σχεδίου προϋπολογισμού «δεν θα καταθέσουμε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης», καθώς «θα εκπληρωθούν οι όροι μας για μη κατάθεση πρότασης μομφής». Πρόσθεσε δε ότι το κόμμα του ψάχνει για «λύσεις εκεί όπου οι άλλοι τρέφουν αυταπάτες».

Η Ματίλντ Πανό, στέλεχος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», δήλωσε ότι «μόνη λύση παραμένει η επιστροφή στις κάλπες (...) ακόμα κι αν κάποιοι το φοβούνται, όπως το PS».