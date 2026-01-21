ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εντείνονται τα παζάρια και οι βομβαρδισμοί

Συνεχίζονται τα παζάρια γύρω από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι εκπρόσωποι του Κιέβου είχαν το Σαββατοκύριακο «ουσιαστικές» συνομιλίες στις ΗΠΑ με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζ. Κούσνερ, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Νταβός.

Τα παζάρια αφορούν την «οικονομική ανάπτυξη και ένα σχέδιο ευημερίας μετά τον πόλεμο, καθώς και για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Ρ. Ουμέροφ.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, είπε πως δεν θα μεταβεί στο Νταβός αν τα έγγραφα δεν είναι έτοιμα προς υπογραφή.

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες στο περιθώριο του Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν «εποικοδομητικές», ενώ για «πολύ θετικές» συνομιλίες έκανε λόγο και ο Στ. Γουίτκοφ που συμμετείχε στην αμερικανική αντιπροσωπεία μαζί με τον Τζ. Κούσνερ.

Στο μεταξύ, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στην Ουκρανία και ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία σε ηλεκτρικό ρεύμα χτες το πρωί λόγω των εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

«Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία και οι ηλεκτρικές γραμμές προς άλλους πυρηνικούς σταθμούς έχουν επίσης επηρεαστεί», διευκρίνισε η ΙΑΕΑ, η οποία «παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης προκειμένου να αποτιμήσει την επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια».

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους στην Ουκρανία χθες τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε 5.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με όσα δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.