ΚΙΝΑ

Λανσάρεται ως η «απάντηση στις παγκόσμιες αλλαγές και τη δυναμική των καιρών»

Την ετοιμότητα τηςκαι των μονοπωλίων της να αξιοποιήσουν τις αντιθέσεις που μεγαλώνουν μεταξύ ΗΠΑ και «εταίρων» τους, για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη θέση του Πεκίνου στην κούρσα για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία, ανέδειξε χτες ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης,, από το βήμα τουστοτης Ελβετίας.

Συνδέοντας τη σημερινή περίοδο με «έναν μετασχηματισμό που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα και που επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο», ο Χε είπε ότι «η αύξηση της μονομέρειας και του προστατευτισμού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των περιφερειακών συγκρούσεων και της γεωπολιτικής επιφέρουν νέες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομική και εμπορική τάξη».

Εμφανίζοντας δε - εμμέσως πλην σαφώς - την Κίνα ως αντίβαρο και «λύση» σε όσους «απογοητεύονται» από τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του Πεκίνου εμφάνισε τη χώρα του ως «απάντηση στις παγκόσμιες αλλαγές και τη δυναμική των καιρών», με τις «παγκόσμιες πρωτοβουλίες» που το Πεκίνο έχει λανσάρει τα τελευταία χρόνια για την Ανάπτυξη (δηλαδή με στοχευμένες μπίζνες με τους κινεζικούς μονοπωλιακούς ομίλους που ενισχύουν τη θέση τους σε κάθε ήπειρο), την Ασφάλεια (δηλαδή νέα σχήματα με τα οποία το Πεκίνο ενισχύει τα στρατηγικά του «πατήματα» στο όνομα της «υπεράσπισης» της «σταθερότητας») κ.ά.

Αναφέροντας ότι «υποστηρίζουμε τη συναίνεση και την αλληλεγγύη και τη συνεργασία έναντι του διχασμού και της αντιπαράθεσης», υπογράμμισε ότι «η Κίνα υποστηρίζει μια καθολικά επωφελή και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική παγκοσμιοποίηση» και «δεσμευόμαστε να χτίζουμε γέφυρες, όχι τείχη».

Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στις ΗΠΑ και «συμμάχους» τους, καταδίκασε «μια χούφτα χώρες» που θέλουν «να απολαμβάνουν προνόμια με βάση τη δύναμή τους» και θέλουν επιστροφή «στον νόμο της ζούγκλας, όπου οι δυνατοί θα φάνε τους αδύναμους», ενώ διακήρυξε ότι «κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Την ίδια στιγμή, ο Χε ισχυρίστηκε ότι «η Κίνα έχει δεσμευτεί να προωθήσει την κοινή ευημερία με τους εμπορικούς εταίρους της μέσω της δικής της ανάπτυξης και να κάνει την πίτα μεγαλύτερη για την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο», λέγοντας ότι «ποτέ δεν επιδιώξαμε εμπορικό πλεόνασμα», αλλά και παραδεχόμενος ότι εκτός από «το εργοστάσιο (όλου) του κόσμου, ελπίζουμε να είμαστε και η αγορά όλου του κόσμου».

Κατέληξε αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «η μεταρρύθμιση και το άνοιγμα είναι η θεμελιώδης κρατική πολιτική της Κίνας. Η Κίνα θα ανοίξει τις πόρτες της ακόμη περισσότερο στον κόσμο».