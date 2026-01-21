ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Προχωράνε τα σχέδια ΗΠΑ - Ισραήλ για προτεκτοράτο

Φιέστα και τελετή υπογραφής προσχώρησης στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ του Νταβός σχεδιάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μία προσπάθεια να παρακάμψει τον ΟΗΕ και τις διεθνείς αποφάσεις που ζητούν εδώ και δεκαετίες ανεξάρτητο και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, ώστε να μετατρέψει τη Γάζα σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο πλαίσιο του άθλιου «σχεδίου 20 σημείων».

Η τελετή αυτή σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί της Πέμπτης 22 Γενάρη, στο συνεδριακό κέντρο Davos Congress Center και έχουν ήδη σταλεί προσκλήσεις σε δεκάδες ηγέτες και αρχηγούς κρατών, στη βάση της έγκρισης του αμερικανικού σχεδίου από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον περασμένο Νοέμβρη.

Το «καταστατικό» του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ, που έφερε προχτές στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνει πως επιδιώκει ευρύτερη «εφαρμογή» και σε άλλες συγκρούσεις με πιθανό στόχο την υποκατάσταση του ΟΗΕ.

Μεταξύ των χωρών που έχουν προσκληθεί ως μη μόνιμα μέλη - εκτός και εάν δώσουν έως το τέλος του μήνα τουλάχιστον ένα δισ. δολάρια - είναι οι ηγέτες Ισραήλ, Αυστραλίας, Αρμενίας, Ουκρανίας, Τουρκίας, Κατάρ, Αργεντινής, Ουγγαρίας, Μαρόκου, Αλβανίας, Ελλάδας, Κύπρου, Ινδίας, Ιορδανίας, Αιγύπτου, Γερμανίας, Αλβανίας, Πακιστάν, Παραγουάης, Πολωνίας, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Σιγκαπούρης, Ταϊλάνδης, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ, Κίνας.

Το Ισραήλ έχει εκφράσει την έντονη δυσφορία του για την πρόσκληση που έστειλε ο Τραμπ σε Τουρκία και Κατάρ, θεωρώντας ότι οι δυο χώρες στηρίζουν τη Χαμάς. Δεν είναι ως εκ τούτου ξεκάθαρο εάν ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής του καταστατικού για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γαλλία έχει αρνηθεί να συμμετάσχει, γεγονός που σχολίασε χτες και ο Πρόεδρος Τραμπ, που όταν ενημερώθηκε ότι ο Μακρόν δεν θα συμμετάσχει απάντησε: «Κανείς δεν τον θέλει, γιατί πολύ σύντομα θα είναι εκτός αξιώματος». Και μετά πρόσθεσε: «Θα του βάλω 200% δασμούς στα κρασιά και τις σαμπάνιες του και θα ενταχθεί. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας...».

Αντίθετα οι πρώτες χώρες που αποδέχτηκαν την πρόσκληση είναι η Ουγγαρία, η Αργεντινή, το Μαρόκο, το Βιετνάμ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Λευκορωσία.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πήρε πρόσκληση για να συμμετάσχει, δηλώνοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε η χώρα του να βρίσκεται σε ένα σώμα που θα είναι και η Ρωσία. Ανάλογο προβληματισμό εξέφρασε χτες και η κυβέρνηση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», αλλά απέφυγε να διευκρινίσει εάν θα αποδεχθεί ή θα αρνηθεί την πρόσκληση.

Επίσης, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χτες ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα αποφασίσει σύντομα αν θα συμμετάσχει.

Νέα εντολή εκτοπισμού στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιθέσεις και στην πολύπαθη Γάζα. Χτες διέταξε δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων στην περιοχή Μπάνι Σουχάιλα της νότιας Λωρίδας της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην πρώτη αναγκαστική εκκένωση μετά την εκεχειρία του Οκτώβρη.

Παλαιστίνιοι άμαχοι και στελέχη της Χαμάς δήλωσαν χτες πως ο στρατός έριξε τη Δευτέρα φυλλάδια σε καταυλισμούς με σκηνές στην περιοχή Ρικίμπ της Μπάνι Σουχάιλα, ζητώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα. Κάτοικοι της περιοχής που απέφυγαν να πουν το όνομά τους ανέφεραν ότι οι εκκενώσεις επηρεάζουν τουλάχιστον 70 οικογένειες, που ζουν στην περιοχή σε σκηνές και σπίτια, κάποια εκ των οποίων μερικώς κατεστραμμένα.

Επιπλέον, ο Ισμαΐλ Αλ-Ταουάμπτα, διευθυντής του γραφείου Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης, δήλωσε χτες ότι ο στρατός επέκτεινε την περιοχή υπό τον έλεγχό του στην ανατολική Χαν Γιούνις πέντε φορές μετά την εκεχειρία, αναγκάζοντας σε εκτοπισμό τουλάχιστον 9.000 ανθρώπους.

Στο μεταξύ, χτες ένα ακόμη επτάμηνο βρέφος Παλαιστινίων ανακοινώθηκε πως πέθανε από το κρύο σε σκηνή στην πόλη της Γάζας. Περισσότεροι από 460 Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή πεθάνει από το κρύο, σύμφωνα με αναφορές, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Κατεδάφιση κτιρίων της UNRWA στην Ιερουσαλήμ

Το ίδιο 24ωρο, μπουλντόζες του στρατού κατοχής γκρέμισαν κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ιερουσαλήμ, χαρακτηρίζοντας τον οργανισμό παράνομο.

Ο διευθυντής του οργανισμού, Ρόλαντ Φρίντριχ, έκανε λόγο για «μια πρωτοφανή επίθεση» που αποτελεί «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ».

Νωρίτερα την Τρίτη, οι κατοχικές δυνάμεις επίσης έριξαν δακρυγόνα σε εμπορική σχολή Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, που λειτουργούσε σε κτίριο του ΟΗΕ. Το γεγονός έκανε τον επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί να προειδοποιήσει πως ό,τι συμβαίνει σήμερα σε εγκαταστάσεις της οργάνωσης, μπορεί να συμβεί «σε οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό ή διεθνή διπλωματική αποστολή οπουδήποτε στον κόσμο».

Ο Λαζιρινί με τον τρόπο αυτόν υπενθύμισε έμμεσα την απόφαση του Ισραήλ να ανακαλέσει πρόσφατα την άδεια λειτουργίας σε 37 διεθνείς ΜΚΟ (μεταξύ των οποίων οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το Νορβηγικό Προσφυγικό Συμβούλιο), επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας που θέσπισε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.