ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Βγήκαν «μαχαίρια» και «μεζούρες» για αλλαγές συνόρων και «μοίρασμα» του κόσμου

Ξεκίνησε χθες το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με φετινό τίτλο ...«Πνεύμα Διαλόγου», ενώ εντείνονται οι αντιθέσεις και μέσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο

Τα «μαχαίρια» και οι «μεζούρες» για αλλαγές συνόρων και για «μοίρασμα» σφαιρών επιρροής στο πλαίσιο των προετοιμασιών για γενικευμένη πολεμική σύγκρουση έχουν βγει στοκαι ενόψει αυτού, όπου συναντιούνται από τη Δευτέρα εκπρόσωποι καπιταλιστικών κρατών, ιμπεριαλιστικών οργανισμών και επιχειρηματικών ομίλων.

Μάλιστα το φετινό Φόρουμ - το οποίο πάντα αποτελούσε «αρένα» των μονοπωλίων για αγορές, σφαίρες επιρροής, πρώτες ύλες και διαδρομές Ενέργειας και εμπορευμάτων - έχει τον τραγελαφικό τίτλο «Πνεύμα Διαλόγου» (!), την ίδια ώρα που εντείνονται οι αντιθέσεις ακόμα και μεταξύ «συμμάχων», ιδιαίτερα μέσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του, θα παρευρεθούν σχεδόν 3.000 «ηγέτες από διάφορους τομείς», ενώ θα υπάρξει συμμετοχή - «ρεκόρ» 400 πολιτικών ηγετών, 850 κορυφαίων στελεχών εταιρειών και 100 «γιγάντων» της τεχνολογίας.

Χάρτης με τη σημαία των ΗΠΑ σε Καναδά, Γροιλανδία και Βενεζουέλα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ θα συμμετάσχει στο Φόρουμ μαζί με ισχυρή αμερικανική αντιπροσωπεία κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων μονοπωλίων.

Λίγο πριν το μάζεμα των ιμπεριαλιστών στο Νταβός, ο Τραμπ έδωσε το στίγμα αναρτώντας δύο φωτογραφίες - δημιουργήματα Τεχνητής Νοημοσύνης όπου η Γροιλανδία απεικονίζεται ως αμερικανικό έδαφος.

Στη μία φωτογραφία, μάλιστα, ο Τραμπ κάθεται στο Οβάλ Γραφείο, σε συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες (μεταξύ αυτών τους ηγέτες της Κομισιόν, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας), όμως αντί για τον χάρτη της Ουκρανίας, που είχε στηθεί στη συνάντηση του περασμένου Αυγούστου, υπάρχει χάρτης που δείχνει Καναδά, Βενεζουέλα και Γροιλανδία υπό την αμερικανική σημαία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν την πρόθεσή του ο Καναδάς - με σημαντικό μερίδιο στον Αρκτικό Ωκεανό και στις νέες θαλάσσιες οδούς που αναδύονται - να γίνει «η 51η πολιτεία των ΗΠΑ».

Καναδάς: Ο στρατός μελετά σενάριο εισβολής από τις ΗΠΑ

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο καναδικός στρατός μοντελοποίησε ένα σενάριο στρατιωτικής εισβολής στη χώρα από τις ΗΠΑ και τις πιθανές απαντήσεις της Οττάβα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Globe and Mail».

Θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο και πλέον αιώνα που ο στρατός του Καναδά - ιδρυτικού μέλους του ΝΑΤΟ - εξετάζει θεωρητικά μια αμερικανική επίθεση, σύμφωνα με την καναδική εφημερίδα, που επικαλείται δύο υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους - έστω κι αν αυτοί επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο αλλά για ένα μοντέλο, που χρησιμοποιείται με σκοπό τη στρατηγική σκέψη.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζει ο καναδικός στρατός, σε περίπτωση εισβολής από τον νότο οι αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν σε θέση να εξουδετερώσουν τις κύριες στρατηγικές θέσεις του Καναδά μέσα σε λιγότερο από μια βδομάδα, ίσως και σε δυο μέρες.

Με βάση την υπόθεση αυτή, η καναδική απάντηση θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας εκστρατείας σαν να είναι εξέγερση, που θα περιλάμβανε ενέδρες και «τακτικές ανταρτοπόλεμου», όμοιες με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν.

Επίθεση και στη Βρετανία για τα νησιά Τσάγκος

Στο μεταξύ ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον ενός ακόμη ΝΑΤΟικού «παραδοσιακού συμμάχου», της Βρετανίας, για την απόφαση του Λονδίνου να μεταβιβάσει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο.

Στο νησιωτικό σύμπλεγμα περιλαμβάνεται και το Ντιέγκο Γκαρσία, όπου λειτουργεί στρατηγικής σημασίας κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ - Βρετανίας.

Η συμφωνία του Μάη του 2025 προβλέπει την παραχώρηση της κυριαρχίας στον Μαυρίκιο, με ταυτόχρονη μακροχρόνια μίσθωση της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «πράξη μεγάλης ηλιθιότητας», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κίνηση που θα εκληφθεί ως «απόλυτη αδυναμία» από ανταγωνιστικές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ρωσία, χώρες που «αναγνωρίζουν μόνο τη δύναμη».

Η παραχώρηση «εξαιρετικά σημαντικής γης» αποτελεί έναν ακόμα λόγο εθνικής ασφάλειας για τον οποίο «η Γροιλανδία πρέπει να αποκτηθεί», συμπλήρωσε ο Τραμπ, συνδέοντας τα δύο ζητήματα.

Οι Ευρωπαίοι «δεν θα αντισταθούν πολύ» στη Γροιλανδία

Μάλιστα ο Τραμπ ενημέρωσε τον γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε, σε χθεσινή τους επικοινωνία, ότι «η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Δεν υπάρχει γυρισμός - σε αυτό συμφωνούν όλοι!».

Σε συνέντευξή του στο «NBC News» επέμεινε ότι από 1η Φλεβάρη θα επιβάλει δασμούς 10% στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία: Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία, Φινλανδία. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από 1η Ιούνη αν δεν υπάρξει συμφωνία για αγορά της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για κατάληψη της Γροιλανδίας, απαντώντας «ουδέν σχόλιο». Διαβεβαίωσε άλλωστε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «δεν θα αντισταθούν πολύ».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς θα επιδιώξει συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός, με το Βερολίνο να προσπαθεί να αποφύγει «οποιαδήποτε κλιμάκωση με τις ΗΠΑ αν αυτό είναι δυνατό». Υπογράμμισε δε ότι η Γερμανία «είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη και να ηγηθεί» στην Ευρώπη.

Μια ενδεχόμενη συνάντηση Μερτς - Tραμπ στο Νταβός σήμερα θα πραγματοποιηθεί μία μέρα πριν την αυριανή έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου θα συζητηθούν πιθανά ευρωενωσιακά αντίμετρα στους αμερικανικούς δασμούς.

Στο μεταξύ, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές της Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία.

Μακρόν: Μοιρασιά σε Συρία, Ιράν, Γροιλανδία

Σε άλλο ένα επεισόδιο, βγάζοντας «τα άπλυτα στη φόρα» για τις ευρωατλαντικές αντιθέσεις ο Τραμπ δημοσίευσε στιγμιότυπο οθόνης με μηνύματα που έλαβε από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν και τον γγ του ΝΑΤΟ.

Στο μήνυμα - την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε το Παρίσι - ο Μακρόν εμφανίζεται να παζαρεύει σύνορα και να προτείνει στον Τραμπ μια μοιρασιά γεωπολιτικών «σφαιρών». Τον καλεί να κάνουν «σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν» και τονίζει ότι ΗΠΑ και Γαλλία είναι «ευθυγραμμισμένες» στη Συρία, όμως «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Ο Μακρόν προτείνει επίσης να συγκαλέσει συνάντηση των μελών του G7 στο Παρίσι, μετά το Νταβός, και «να προσκαλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους (σ.σ. τζιχαντιστές) και τους Ρώσους στο περιθώριο».

Στο μήνυμά του ο Ρούτε επαινεί τον Τραμπ για τα «κατορθώματα στη Συρία», τονίζοντας ότι στο Νταβός θα υπογραμμίσει «τη δουλειά σας (σ.σ. στη Συρία), στη Γάζα και στην Ουκρανία». Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δεσμεύεται επίσης «να βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία.

Πάντως ο Δανός ΥΠΕΞ Λ. Λ. Ράσμουσεν συζήτησε με τον Ρούτε για μια αποστολή του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία και στην Αρκτική.

Η Ρωσία έστειλε χθες το μήνυμα ότι δεν ενδιαφέρεται να αναμειχθεί στην υπόθεση της Γροιλανδίας, αν και παρακολουθεί αυτήν τη «σοβαρή γεωπολιτική κατάσταση». Η Γροιλανδία «δεν ήταν ούτε φυσικό μέρος της Νορβηγίας ούτε φυσικό μέρος της Δανίας. Είναι μια αποικιακή κατάκτηση. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι έχουν πλέον συνηθίσει σε αυτό και αισθάνονται άνετα είναι άλλο θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ.

Γροιλανδία: Κάλεσμα ετοιμότητας για ενδεχόμενη εισβολή...

Στο μεταξύ, στην προειδοποίηση ότι οι κάτοικοι και οι αρχές της Γροιλανδίας πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια ενδεχόμενη στρατιωτική εισβολή, ακόμα κι αν αυτό παραμένει ένα απίθανο σενάριο, προχώρησε ο πρωθυπουργός του αυτόνομου δανέζικου νησιού.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί και να αποκλειστεί», δήλωσε ο Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα συγκροτήσει ομάδα εργασίας ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να προετοιμαστούν για τυχόν διαταραχές στην καθημερινή ζωή.

Η κυβέρνηση εργάζεται για την έκδοση νέων κατευθυντήριων γραμμών προς τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης σύστασης να έχουν αποθηκευμένα στα σπίτια τους αρκετά τρόφιμα για πέντε μέρες.

Η ΕΕ δεν μπορεί «να παραμείνει φυτοφάγος»

Η ΕΕ «δεν μπορεί να παραμείνει φυτοφάγος», τόνισε χθες από το Νταβός ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπ. Ντε Βέβερ, καλώντας τους Ευρωπαίους να πουν στον Τραμπ «ως εδώ» και να μπουν για τα καλά στη γεωπολιτική σύγκρουση.

«Χρειαζόμαστε τις δικές μας τεχνολογικές πλατφόρμες για να οικοδομήσουμε την ευημερία τού αύριο. Αν όχι, ο Τραμπ μπορεί να μας κάνει σκλάβους, γιατί τότε θα είμαστε στην πραγματικότητα σκλάβοι και θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ό,τι κάνει».

«Εχουμε συνηθίσει σε πολύ καλούς Προέδρους, όπως ο Ομπάμα, και δεν παρατηρήσαμε ότι η αλλαγή στην Αμερική δεν περιορίζεται σε μία μόνο προεδρία. Είναι μια δομική μετατόπιση. Το πρόσωπο της Αμερικής έχει στραφεί προς τον Ειρηνικό. Η πλάτη τους είναι στραμμένη προς τον Ατλαντικό, και αυτό δεν θα αλλάξει μετά τον Τραμπ», πρόσθεσε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

Αντίστοιχα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν μιλώντας χθες στο Νταβός τόνισε την πάγια θέση του ότι «η Ευρώπη χρειάζεται να αναπτύξει περισσότερη κυριαρχία για να αποφύγει "τη φεουδαρχία και την πολιτική του αίματος"».

Εξέφρασε την αντίθεσή του στον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ «μέσω εμπορικών συμφωνιών που υπονομεύουν τα εξαγωγικά μας συμφέροντα, απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις και στοχεύουν ανοιχτά στο να αποδυναμώσουν και να υποτάξουν την Ευρώπη».

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι προτιμά «τον σεβασμό αντί για τους νταήδες», αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον Τραμπ. Υποστήριξε ότι η ΕΕ «δεν πρέπει να υποκύψει στο δίκαιο του ισχυρότερου» και την κάλεσε ξανά να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» εναντίον των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το λεγόμενο Εργαλείο Αντι-Καταναγκασμού (Anti-Coercion Instrument, ACI), το οποίο δίνει στις ευρωενωσιακές αρχές τη δυνατότητα να περιορίσουν την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και είχε δημιουργηθεί αρχικά με σκοπό να χρησιμοποιηθεί κατά της Κίνας.

«Οι Ευρωπαίοι είναι οι μόνοι που δεν προστατεύουν τις δικές τους εταιρείες και αγορές όταν οι άλλες χώρες δεν σέβονται τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ανάπτυξης και την υποεπένδυση», ανέφερε ο Μακρόν.

Μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «αποδυναμωμένο θεσμό».

Μπίζνες με ένα κλικ

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέτρεψε τους επιχειρηματικούς κολοσσούς να αφήσουν πίσω τους τη «νοσταλγία» για τον κόσμο πριν τον Τραμπ, λέγοντάς τους ότι «δεν θα επανέλθει η παλιά τάξη» και παροτρύνοντάς τους να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση μιας «πιο ανεξάρτητης Ευρώπης».

Μίλησε για την «ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς της ΕΕ», και ξεδίπλωσε τα σχέδια της ιμπεριαλιστικής Ενωσης για τα μονοπώλια, που βασίζονται σε μεγαλύτερο «ξεζούμισμα» των εργαζομένων.

Μια πρόταση είναι η δημιουργία «μιας νέας, πραγματικά ευρωπαϊκής εταιρικής δομής» - που ονομάζεται «EU Inc» - με «ένα ενιαίο και απλό σύνολο κανόνων που θα ισχύουν απρόσκοπτα σε όλη την Ενωση.

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα όπου οι εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται και να αντλούν χρηματοδότηση απρόσκοπτα σε όλη την Ευρώπη - εξίσου εύκολα με τις ενιαίες αγορές όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα».

Επιπλέον, πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ προωθεί συνομιλίες με άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας. Είπε χαρακτηριστικά: «Από τη Λατινική Αμερική μέχρι τον Ινδο-Ειρηνικό και πολύ πιο πέρα, η Ευρώπη θα επιλέγει πάντα τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι έτοιμος να επιλέξει την Ευρώπη».