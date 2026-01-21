ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

Παρέμβαση στη συζήτηση σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ και τον κλιμακούμενο ανταγωνισμό με την ΕΕ με επίκεντρο τη Γροιλανδία πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε τα εξής στην ομιλία του:

«Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες απειλές για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟικού Σύμμαχου της Δανίας και της ΕΕ στη Γροιλανδία, σε συνέχεια της στρατιωτικής τους επέμβασης κατά του λαού της Βενεζουέλας, όπως και των απειλών σε βάρος του κουβανικού λαού, όπως και την επίθεση που σχεδιάζουν ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.

Δεν αποτελεί ιδιορρυθμία του Τραμπ, αλλά οι ΗΠΑ θεωρούν την Αρκτική "ζωτικό χώρο", στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό τους με την καπιταλιστική Ρωσία και Κίνα.

Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας με κριτήριο τους δασμούς και την επιζήμια για τους λαούς συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ εκθέτουν όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, καθώς και η ΝΑΤΟική διεύρυνση σε Σουηδία - Φινλανδία θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή.

Μονόδρομος η αυτοτελής πάλη των λαών ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και συμμαχία, σε εκβιασμούς και ανταγωνισμούς τους. Καμία αλλαγή συνόρων, καμία πολεμική εμπλοκή, καμιά θυσία για τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων».