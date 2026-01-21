ΣΥΡΙΑ

Επιθέσεις του στρατού εναντίον Κούρδων

2026 The Associated Press. All

Η φωτιά του πολέμου ξαναζώνει επικίνδυνα περιοχές της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας, καθώς η κυβέρνηση του τζιχαντιστή «Προέδρου»με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Τουρκίας κλιμακώνει τις επιθέσεις της στις «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (SDF) Κούρδων ενόπλων, επιδιώκοντας την εδραίωση της παρουσίας του στρατού σε όλη την επικράτεια της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, η λεγόμενη συμφωνία εκεχειρίας της 18ης Γενάρη είναι ήδη παρελθόν.

Χτες οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και πέριξ της πόλης Χάσακα, της ομώνυμης επαρχίας, και κοντά στις φυλακές Aqtan, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν δεκάδες τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους». Διέφυγαν 200 και ο συριακός στρατός, που διοικείται από τους τζιχαντιστές της κυβέρνησης Σαράα, ισχυρίστηκε ότι ξανάπιασε περίπου 130.

Ενοπλοι των SDF είχαν μέχρι τώρα τον έλεγχο 12 μεγάλων φυλακών και του στρατοπέδου αλ-Χολ (al-Hol) στην επαρχία Χάσακα, όπου ζουν πάνω από 24.000 μέλη οικογενειών τζιχαντιστών (15.000 Σύροι και 9.500 αλλοδαποί).

Χτες η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε σε σχέση με το στρατόπεδο al-Hol ότι είναι έτοιμη «να αναλάβει την ασφάλεια», κατηγορώντας στελέχη των SDF ότι καθυστερούν να παραδώσουν τον έλεγχο.

Μάχες αναφέρθηκαν στο όρος Αμπντουλαζίζ, νοτιοανατολικά της πόλης Χάσακα.

Αργότερα χτες το βράδυ, εκπρόσωπος της συριακής προεδρίας ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε «συμφωνία» με τους Κούρδους για την τύχη του προπυργίου τους, της Χάσακα, διαβεβαιώνοντας πως ο στρατός δεν θα μπει στις κουρδικές κοινότητες αυτής της επαρχίας.

Καταγγέλλουν εκτελέσεις μαχητριών αλά «Ισλαμικό Κράτος»

Το «Συριακό Δημοκρατικό Συμβούλιο» (SDC), που θεωρείται πολιτικός βραχίονας των SDF, κατήγγειλε τον συριακό στρατό ότι προβαίνει σε εκτελέσεις μαχητριών, επισημαίνοντας πως πρόκειται για πρακτικές «που αναπαράγουν την τρομοκρατία και θέτουν σε άμεση απειλή την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια».

Παράλληλα, χτες το «Al Jazeera» μετέδωσε πληροφορίες από την πεντάωρη συνάντηση που είχαν στη Δαμασκό ο Σύρος «Πρόεδρος» Σαράα και ο διοικητής των SDF, Μαζλούμ Αμπντί, η οποία κατέληξε χωρίς συμφωνία. Ο Σαράα πρότεινε στον Αμπντί τη θέση του υφυπουργού Αμυνας και του διοικητή της επαρχίας Χάσακα, υπό τον όρο να αφήσει τον συριακό στρατό να μπει στην περιοχή και να απομακρύνει άμεσα στελέχη και μέλη του ΡΚΚ από το συριακό έδαφος που ελέγχει η οργάνωσή του. Ο Αμπντί δεν απέρριψε τις απαιτήσεις αυτές, ζητώντας προθεσμία πέντε ημερών. Ο Σαράα το απέρριψε, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι χτες το βράδυ, που ούτε αυτό τήρησε, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Τρίτης...

Επίσης χτες η Ιλχάμ Αχμάντ, εκπρόσωπος των SDF, επιβεβαίωσε ότι η κουρδική διοίκηση επικοινώνησε με το Ισραήλ και δήλωσε πρόθυμη να λάβει βοήθεια «από οποιαδήποτε προέλευση».

Νέες ευκαιρίες για τους Κούρδους βλέπει ο Μπάρακ

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, έπλεξε το εγκώμιο του τζιχαντιστή «Προέδρου» Σαράα, διαβλέποντας «μονοπάτι για πλήρη ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο συριακό κράτος με δικαιώματα πολίτη, πολιτιστική προστασία, πολιτική συμμετοχή», που «τα είχε αρνηθεί το καθεστώς του Μπασάρ Ασαντ».

Ερμήνευσε τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη βορειοανατολική Συρία ως «συνεργασία κατά του Ισλαμικού Κράτους», χαρακτηρίζοντας τους ενόπλους των SDF «τον πιο αποτελεσματικό εταίρο στην ήττα του χαλιφάτου του Ισλαμικού Κράτους έως το 2019». Ωστόσο, ξεκαθάρισε, σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Ετσι, είπε πως η κατάσταση σήμερα άλλαξε με την ...ένταξη της Συρίας στη «διεθνή συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους» και στη συνεργασία «κατά της τρομοκρατίας». Επανέλαβε δε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία».

«Χρυσώνοντας το χάπι» εγκατάλειψης της αμερικανικής «ασπίδας» στους Κούρδους της Συρίας, ο Μπάρακ κάνει λόγο για «μια μοναδική ευκαιρία» αναγνώρισης της κουρδικής κοινότητας με «συνταγματικές προστασίες για την κουρδική γλώσσα και τον πολιτισμό» και «συμμετοχή στην κυβέρνηση πέραν της ημιαυτονομίας που είχε η οργάνωση εν μέσω του χάους του εμφύλιου πολέμου».

Φόβοι για «υπονόμευση της διαδικασίας» στην Τουρκία

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Αλί Γερλίκαγια, υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε ότι η Αγκυρα παρακολουθεί στενά «τις δραστηριότητες κατά μήκος των συνόρων μας» και με φόντο τις συνεχιζόμενες συνομιλίες γύρω από το Κουρδικό (μετά και την απόφαση του ΡΚΚ, την άνοιξη, για αυτοδιάλυση και αφοπλισμό) πρόσθεσε πως «δεν θα ανεχτούμε καμία απόπειρα, πρόκληση ή επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης με στόχο τη διατάραξη της ειρήνης στη χώρα μας».

Από τη πλευρά τους, στελέχη του PKK δήλωναν χτες ότι οι Κούρδοι της Συρίας «δεν θα εγκαταλειφθούν ποτέ». Επίσης κατηγόρησαν Δαμασκό, Αγκυρα και «Ισλαμικό Κράτος» ότι η επίθεση κατά των Κούρδων της Συρίας εντάσσεται «στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας», αποδίδοντας στο «Ισλαμικό Κράτος» έναν «προεξάρχοντα ρόλο μεταξύ των επιτιθέμενων» και σε ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ένα «ανεξίτηλο στίγμα» για τη στάση τους.

Χτες η τουρκική αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού για να «αντιμετωπίσει» διαδηλωτές κατά του καθεστώτος Σαράα και υπέρ των Κούρδων της Συρίας, στη Νουσαϊμπίν, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Συρία.