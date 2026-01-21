ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Επιστολές για επιτάξεις από τον στρατό σε περίπτωση πολέμου

Στις σκανδιναβικές χώρες εντείνονται η πολεμική προετοιμασία και η ψυχολογική προετοιμασία των λαών για το ιμπεριαλιστικό μακελειό.

Χιλιάδες Νορβηγοί αναμένεται να λάβουν άμεσα επιστολές από τον στρατό, στις οποίες θα τους ενημερώνουν ότι τα σπίτια, τα οχήματα, τα σκάφη και τα μηχανήματά τους ενδέχεται να κατασχεθούν σε περίπτωση πολέμου.

Η Νορβηγία μοιράζεται θαλάσσια και χερσαία σύνορα 198 χλμ. με τη Ρωσία στον Απω Βορρά και έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην Αρκτική, που έχει βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού.

«Οι επιτάξεις έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση πολέμου οι Ενοπλες Δυνάμεις θα έχουν πρόσβαση στους πόρους που είναι απαραίτητοι για την άμυνα της χώρας», ανέφερε ο στρατός σε δήλωσή του.

Περίπου 13.500 επιστολές θα αποσταλούν μέσα στο 2026.

«Οι επιστολές δεν έχουν πρακτικό αντίκτυπο σε καιρό ειρήνης, παρά μόνο να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες ότι ο στρατός μπορεί να κατασχέσει τα αγαθά τους σε περίπτωση σύγκρουσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η ανάγκη προετοιμασίας για κρίσεις και πολέμους έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού διοικητικής μέριμνας του στρατού, Anders Jernberg. Και πρόσθεσε:

«Η Νορβηγία βρίσκεται στην πιο σοβαρή κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κοινωνία μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για κρίσεις σε θέματα πολιτικής ασφάλειας και, στη χειρότερη περίπτωση, για πόλεμο. Επιχειρούμε μια σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής και πολιτικής ετοιμότητας».