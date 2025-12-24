ΚΚ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Καλεί σε ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας

Με σύνθημα «Ούτε στην εσωτερική συνθηκολόγηση, ούτε στην ιμπεριαλιστική κατοχή! Εξω από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική η μπότα των ιμπεριαλιστών!», το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας (PCV) μέσα από ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής απευθύνεται στην εργατική τάξη και στον λαό της Βενεζουέλας, καλώντας παράλληλα τα Κομμουνιστικά Κόμματα και τους αγωνιστές σε όλο τον κόσμο να εντείνουν τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στη μεγάλη κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας και όλης της Λατινικής Αμερικής.

Ανάμεσα σε άλλα η ΚΕ του PCV τονίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος «καυχιέται για την ανάπτυξη του "μεγαλύτερου Ναυτικού που συγκεντρώθηκε ποτέ", στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, δεν συνιστούν απλή ρητορική πρόκληση. Είναι η συγκεκριμένη έκφραση του "πορίσματος Τραμπ" για το Δόγμα Μονρόε: Μια ανοιχτά νεοαποικιακή και μιλιταριστική επικαιροποίηση που στοχεύει να μετατρέψει τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική ξανά σε προτεκτοράτα εξορύξεων, τα οποία θα υπόκεινται στη βούληση του μονοπωλιακού κεφαλαίου των ΗΠΑ. Το τελεσίγραφο από τον Λευκό Οίκο είναι σαφές και βάναυσο: Η πλήρης παράδοση του πετρελαίου, της γης και άλλων στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων του έθνους».

Και ξεκαθαρίζει ότι «για το PCV η ανάλυση πρέπει να ξεκινά από μια θεμελιώδη παραδοχή: Αυτή η επιθετικότητα, την οποία υποστηρίζει το αντιδραστικό μπλοκ της αντιπολίτευσης με επικεφαλής την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δεν στρέφεται ενάντια σε μια συγκεκριμένη κυβερνητική διαχείριση αλλά ενάντια στην εθνική κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα της Βενεζουέλας, στο δικαίωμα των λαών της Αμερικής μας να αποφασίζουν τη μοίρα τους ελεύθεροι».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επισημαίνει, η εντολή της κυβέρνησης Τραμπ «να επιβληθεί "πλήρης και πλήρης αποκλεισμός" στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας συνιστά, από πολιτική και νομική άποψη, μια πραγματική πράξη πολέμου». Πρόκειται για «μια στρατιωτική πολιορκία με στόχο την πλήρη ασφυξία της εθνικής οικονομίας», με στόχο να μπορέσουν οι ΗΠΑ «να οικειοποιηθούν τους πόρους τους οποίους ο Τραμπ χαρακτηρίζει κυνικά "κλεμμένους"».

Την ίδια στιγμή, τονίζει, «αυτή η ιμπεριαλιστική απειλή επικρέμαται πάνω από μια χώρα της οποίας η ικανότητα να απαντήσει έχει αποδυναμωθεί σοβαρά από εσωτερικούς παράγοντες (...) Η υποχώρηση και ο αυταρχικός κατήφορος της ηγεσίας του PSUV έχει οδηγήσει στην παράδοση της κυριαρχίας, στην υποταγή της χώρας στα συμφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου και των παλιότερων και νέων τοπικών οικονομικών ομάδων στην περιοχή». Καταγγέλλει δε ότι η κυβέρνηση Μαδούρο «έχει βαθύνει μια κατασταλτική πολιτική» που ειδικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει επιταχύνει δραστικά την κατάργηση πολιτικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, με την εργατική τάξη να «οδηγείται στις σημερινές εξελίξεις απειλούμενου πολέμου, με κονιορτιοποιημένους μισθούς και συντάξεις, δικαιώματα σε αναστολή» κ.ο.κ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΕ του PCV τονίζει: «Οταν οι κομμουνιστές λέμε όχι στην ξένη στρατιωτική παρέμβαση και όχι στον εσωτερικό αυταρχισμό, δεν είμαστε ουδέτεροι ούτε μετριοπαθείς. Εχουμε μια καθορισμένη θέση: Είμαστε στο πλευρό των εξαθλιωμένων πλειοψηφιών, που σήμερα είναι τα κύρια θύματα τόσο της αντεργατικής όσο και της αντιλαϊκής πολιτικής της παράνομης κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο όσο και μιας πιθανής ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επίθεσης. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν μπορεί να συγχέεται με τη στήριξη του αυταρχικού μπλοκ που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά ούτε και με την αδιαφορία για τη ξένη μπότα».

Καλεί δε «σε διεθνή ταξική αλληλεγγύη, απευθύνοντας έκκληση στα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού προλεταριάτου, να καταγγείλουν την ιμπεριαλιστική πειρατεία και τη νεοαποικιακή επίθεση κατά της Βενεζουέλας, εναντίον ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής».

Απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία ζητά ο Τραμπ

Στο μεταξύ, σε νέες του δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, αναφερόμενος στα δύο πλοία που έχουν ήδη κατασχέσει με στρατιωτικό ρεσάλτο οι ΗΠΑ, είπε ότι θα παραμείνουν στον έλεγχο των αμερικανικών αρχών και τα σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που μετέφεραν «ίσως τα πουλήσουμε. Ισως τα κρατήσουμε. Ισως τα χρησιμοποιήσουμε στα στρατηγικά αποθέματα».

Ερωτηθείς αν βασικός στόχος είναι να εξαναγκαστεί ο Μαδούρο σε παραίτηση, ο Τραμπ απάντησε πως «αυτό εξαρτάται από τον ίδιο, τι θέλει να κάνει. Νομίζω ότι θα ήταν έξυπνο εκ μέρους του να το κάνει. Αλλά, ξαναλέω, θα το μάθουμε (...) Αν θέλει να κάνει κάτι, αν παίξει σκληρά, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορεί να παίξει σκληρά».

Σε ένα τέτοιο φόντο, χτες τα ξημερώματα οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέο πλήγμα εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, όπου συνεχίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο όνομα της «αντιμετώπισης των δικτύων του ναρκεμπορίου», με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακόμα ένας άνθρωπος.