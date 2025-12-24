Ελληνες στρατιωτικοί και επίσημα στη Γάζα

Ισραηλινά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν χτες ότι την περασμένη βδομάδα Ελληνες στρατιωτικοί εγκαταστάθηκαν επίσημα στο «κέντρο ελέγχου» της εκεχειρίας στη Γάζα, CMCC που έχει δημιουργηθεί στο Κιριάτ Γκατ του νότιου Ισραήλ από τον Οκτώβρη, από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, πρόκειται για δύο μηχανικούς του ελληνικού στρατού και έναν Ελληνα διπλωμάτη.

Η ελληνική συμμετοχή συνδυάζεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη, από το Κατάρ, ότι σχεδιάζεται η συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» (ISF) στη Γάζα: «Σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον της Γάζας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα όσο και στην ανοικοδόμηση, και ενδεχομένως στις δυνάμεις σταθεροποίησης».