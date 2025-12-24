ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Οι ΗΠΑ «έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία»

Οι ΗΠΑ έχουν «ανάγκη» τη Γροιλανδία για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, επέμεινε προχθές βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, παρά τις αντιδράσεις της Δανίας και της ΕΕ απέναντι στις κινήσεις για αμερικανικό έλεγχο επί του δανικού αυτού εδάφους.

«Εχουμε ανάγκη τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας», δήλωσε ο Τραμπ, έχοντας δίπλα του τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

«Αν δούμε τις ακτές της Γροιλανδίας, υπάρχουν παντού ρωσικά και κινεζικά πλοία. Την χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλειά μας», επέμεινε, δηλώνοντας ότι οι Γροιλανδοί «δεν προστατεύονται στρατιωτικά» από την Κοπεγχάγη.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση για διορισμό ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, την οποία απειλεί τακτικά να προσαρτήσει.

Ο διορισμός του κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κοπεγχάγης και της ΕΕ, η οποία εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία».

Η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της» και «η Δανία είναι ο εγγυητής γι' αυτό», δήλωσε χθες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν τόνισαν σε κοινή δήλωσή τους ότι «δεν μπορεί κάποιος να προσαρτήσει μια άλλη χώρα. Ούτε καν επικαλούμενος τη διεθνή ασφάλεια».

Η Κοπεγχάγη κάλεσε τον Αμερικανό πρεσβευτή στο δανέζικο ΥΠΕΞ: «Χαράξαμε πολύ ξεκάθαρα μια κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.

«Οσο έχουμε στη Δανία ένα βασίλειο που αποτελείται από τη Δανία, τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, δεν μπορούμε να δεχθούμε ορισμένοι να υπονομεύουν την κυριαρχία μας», επισήμανε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είπαν ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».