ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Απροκάλυπτα προωθεί τον εποικισμό το Ισραήλ

Τις αληθινές επιδιώξεις μέρους του πολιτικού και στρατιωτικού κατεστημένου του Ισραήλ για διατήρηση του ελέγχου και της κατοχής της Λωρίδας της Γάζας υπό οποιαδήποτε εκδοχή του σχεδίου Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη 23 Δεκέμβρη, με δηλώσεις του σε εκδήλωση Εβραίων εποίκων του εποικισμού Μπέιτ Ελ της Δυτικής Οχθης, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας

«Είμαστε βαθιά στη Γάζα και δεν θα φύγουμε ποτέ. Είμαι εδώ για να το υπερασπιστώ και να το εμποδίσω να ξανασυμβεί... Θα επανα-αποικήσουμε τη Γάζα στον κατάλληλο χρόνο» είπε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας. Ο Κατς πρόσθεσε επίσης με νόημα: «Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν άλλον για την προστασία των πολιτών μας... Είναι επίσης απαραίτητο να βρισκόμαστε στον Λίβανο και τη Συρία».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν, όπως αναμενόταν, τα ευμενή σχόλια του έτερου ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, που κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν θα τον συναντήσει στις 29 Δεκέμβρη στη Φλόριντα, ώστε να αναγνωρίσει «και νομικά» τα σχέδια επικείμενης της διεύρυνσης των εποικισμών σε Γάζα και Δυτική Οχθη. Ο Σμότριτς επανέλαβε πως έχει κάνει αποστολή της ζωής του να αποτρέψει με κάθε τρόπο την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, τρεις μήνες αφότου πρότεινε τον Σεπτέμβριο να προσαρτηθεί το 82% της Δυτικής Οχθης.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν παρά την επίσημη άρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ να δεχθεί την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ και παρά τις παρόμοιες ανακοινώσεις Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο στην πράξη κάνει ό,τι μπορεί για να σαμποτάρει κάθε περίπτωση ίδρυσης βιώσιμου και αληθινά ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Ωρες μετά τις ξεκάθαρες δηλώσεις του για ίδρυση νέων εβραϊκών εποικισμών στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραελ Κατς υποχρεώθηκε σε «αυτο-διάψευση» των δηλώσεών του, που καταγράφηκαν από τις κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων στη διάρκεια εκδήλωσης εποίκων, αναφέροντας πως «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση ίδρυσης εποικισμών στη Λωρίδα της Γάζας».

Σε αυτό το φόντο, το Γραφείο Ενημέρωσης στη Γάζα ανακοίνωσε χτες νέα αύξηση θυμάτων. Από τον Οκτώβριο του 2023 έως χτες καταγράφηκαν τουλάχιστον 70.942 νεκροί και 171.195 τραυματίες.

Αναστολή λειτουργίας του ραδιοφώνου του στρατού

Νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την αναστολή λειτουργίας του ραδιοφώνου του ισραηλινού στρατού, IDF, «Galei Tzahal» έως την 1η Μαρτίου, πράξη που θεωρείται αντίποινα για την αντιπολιτευτική στάση που έπαιρναν συχνά παραγωγοί του ραδιοφώνου του στρατού έναντι αποφάσεων και χειρισμών της κυβέρνησης μεταξύ άλλων και στον πόλεμο στη Γάζα.

Στο μεταξύ χτες το πρωί ανακοινώθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε τις εσωτερικές έρευνες που διενήργησε για τις επιθέσεις της 7ης Οκτώβρη 2023 από τη Χαμάς, με τον Ισραηλινό επιτελάρχη Εγιάλ Ζαμίρ να λέει σε φόρουμ του Γενικού Επιτελείου Στρατού πως τώρα οι έρευνες εισέρχονται σε μία «νέα φάση» με στόχο την εφαρμογή των ευρημάτων για τη βελτίωση «μελλοντικών επιχειρήσεων». «Ο στόχος», είπε ο Ε. Ζαμίρ, «είναι να αναπτυχθεί τώρα ένα σχέδιο για να κινηθεί ο στρατός μπροστά».

Παράλληλα ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου αναφέρθηκε στην έγκριση νομοσχεδίου για τη συγκρότηση «ειδικής κρατικής επιτροπής έρευνας», προκειμένου να διερευνήσει γιατί ο στρατός απέτυχε να εντοπίσει εγκαίρως και να αποτρέψει τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οπως είπε ο Νετανιάχου, η επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από μέλη που θα επιλεχθούν από τον κυβερνώντα συνασπισμό αλλά και από την αντιπολίτευση, μαζί με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, δικαίου και ακαδημαϊκούς, με πρότυπο εκείνη που συγκροτήθηκε στις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της αλ Κάιντα στις 9 Σεπτέμβρη 2001.

Λιβανέζος στρατιώτης θύμα ισραηλινής επίθεσης

Στο μεταξύ χτες οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν πως ένα από τα τρία θύματα ισραηλινής επιδρομής που έγινε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στην πόλη Σιδώνα του νότιου Λιβάνου από ισραηλινό drone ήταν στρατιώτης. Η ανακοίνωση αντικρούει ισχυρισμό του ισραηλινού στρατού πως οι τρεις νεαροί άνδρες που σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά ήταν «μέλη της Χεζμπολάχ» και σημειώνει πως το Ισραήλ το ανακοίνωσε σκόπιμα για να βλάψει την αξιοπιστία του στρατού του Λιβάνου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του σχεδίου για αφοπλισμό όλων των μη κρατικών οργανώσεων νοτίως του ποταμού Λιτάνι.

Παρ' όλα αυτά ο ισραηλινός στρατός επέμεινε και χτες πως και οι τρεις άνδρες ήταν «μέλη της Χεζμπολάχ» και πως τους χτύπησε επειδή τάχα «σχεδίαζαν επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων». Υπολογίζεται ότι από την εκεχειρία Ισραήλ - Χεζμπολάχ στις 27 Νοεμβρίου 2024 έως σήμερα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 340 Λιβανέζους πολίτες.

Χτες ανακοινώθηκε η σύλληψη της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ σε φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση στο Λονδίνο, στη βάση του νέου νόμου που αντιμετωπίζει ως «τρομοκρατική» τη ΜΚΟ «Palestine Action».

Πέρα από την Τούνμπεργκ συνελήφθησαν και άλλοι δύο διαδηλωτές. Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον δύο μέλη της οργάνωσης που έχουν φυλακιστεί σε βρετανικές φυλακές πραγματοποιούν πολυήμερη απεργία πείνας.