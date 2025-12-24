ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πρώτη απέλαση προς τη Συρία

Την πρώτη απέλαση προς τη Συρία τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποίησε χθες η Γερμανία, η οποία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε έναν 27χρονο Σύρο εγκληματία στη Δαμασκό.

Η απέλαση χαρακτηρίζεται «συμβολική» από την κυβέρνηση, η οποία ωστόσο διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα.

«Υποστηρίζουμε τον έλεγχο, τη συνέπεια και μια σταθερή στάση, καθώς και μηδενική επιείκεια απέναντι στους εγκληματίες και σε όσους θεωρούνται απειλή», δήλωσε στην «Bild» ο υπουργός Εσωτερικών Αλ. Ντόμπριντ.

Ηδη στην προγραμματική συμφωνία Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών προβλέπεται ότι «θα απελαύνουμε ανθρώπους από το Αφγανιστάν και τη Συρία, ξεκινώντας από τους εγκληματίες και όσους θεωρούνται απειλή».