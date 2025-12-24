ΣΥΡΙΑ

Ρευστή κατάσταση στο φόντο ανάφλεξης συγκρούσεων

Οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης στη Συρία επανέρχονται μετά τις συγκρούσεις στις 22 Δεκέμβρη στις επαρχίες Χαλέπι και Σουέιντα, στο φόντο των προσπαθειών Τουρκίας και Ισραήλ να παρέμβουν και να επηρεάσουν τις εξελίξεις στη γειτονική τους χώρα.

Οι συγκρούσεις στο Χαλέπι ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα στις συριακές κρατικές δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησης του τζιχαντιστή «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα και σε Κούρδους ενόπλους των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), λίγες μέρες μετά τις διαβουλεύσεις σε ανώτατο επίπεδο που είχαν στη Δαμασκό οι Τούρκοι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας και ο αρχηγός της ΜΙΤ. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για το ποια πλευρά άρχισε τις συγκρούσεις, που προκάλεσαν τον θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 15. Πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ανακοινώθηκε συμφωνία εκεχειρίας και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις να σταματήσουν (προσωρινά;).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο φόντο και των προχθεσινών δηλώσεων του Τούρκου ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν, ο οποίος στηλίτευσε το γεγονός ότι δεν έχει υλοποιηθεί η συμφωνία που ανακοίνωσαν στις 10 Μάρτη ο Σαράα και ο διοικητής των SDF, Μαζλούμ Αμπντί, για διάλυση της οργάνωσης και ενσωμάτωσής της στον συριακό τακτικό στρατό μέχρι το τέλος του 2025.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Φιντάν με τον Σύρο ομόλογό του, κατηγόρησε επίσης τις SDF ότι πραγματοποιούν «ορισμένες δραστηριότητες σε συντονισμό με το Ισραήλ, και αυτό αποτελεί επί του παρόντος μεγάλο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις». Επανέλαβε δε ότι η σταθερότητα της Συρίας είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σταθερότητα της Τουρκίας».

Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν συγκρούσεις και ανάμεσα στις συριακές κρατικές δυνάμεις ασφαλείας τζιχαντιστών με Δρούζους που υποστηρίζονται από το Ισραήλ, στη νότια συριακή επαρχία Σουέιντα.

Στη Μόσχα οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας

Χτες το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανακοίνωσε την αποστολή υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας της συριακής κυβέρνησης τζιχαντιστών στη Μόσχα, με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών, Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, και Αμυνας, Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, και στελέχη των συριακών μυστικών υπηρεσιών. Αναμενόταν να συναντηθούν με Ρώσους ομολόγους τους, με την ατζέντα των διαβουλεύσεων να αφορά «τις διμερείς σχέσεις και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».