ΓΑΛΛΙΑ

Παραμένουν οι διαφωνίες για την έγκριση προϋπολογισμού

Με 496 ψήφους υπέρ και καμία κατά η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε χτες «ειδικό νόμο έκτακτης ανάγκης» προκειμένου να ξεπεραστούν προσωρινά οι επιπλοκές που προκαλεί η συνεχιζόμενη δυσκολία να εγκριθεί σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026.

Την περασμένη Παρασκευή η κοινή επιτροπή Γερουσίας και Εθνοσυνέλευσης δεν κατάφερε να συμφωνήσει με το σχέδιο προϋπολογισμού που πρότεινε ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί, μετά τις νέες αναπροσαρμογές στο πλαίσιο του σχετικού συνεχιζόμενου ενδοαστικού παζαριού.

Οπως είπε ο Λεκορνί, ο «ειδικός νόμος» ήταν αναγκαίος για τη «συνέχιση της εθνικής ζωής» και τη «λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών» (τη δυνατότητα του αστικού κράτους να εισπράττει φόρους και να δανείζεται).

Πάντως η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν δήλωσε ότι «αυτός ο ειδικός νόμος δεν είναι προϋπολογισμός (...) Πρέπει το συντομότερο δυνατόν, τον Ιανουάριο, να καταλήξουμε σε έναν προϋπολογισμό για τη χώρα».

Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διεργασιών στο αστικό πολιτικό σκηνικό επιβεβαίωσε με παρέμβασή του και ο καταδικασθείς για υποθέσεις διαφθοράς, αλλά αποφυλακισμένος υπό όρους πρώην Πρόεδρος της χώρας Ν. Σαρκοζί, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα για «το ευρύτερο δυνατό πνεύμα ενότητας στη δεξιά», «φωτογραφίζοντας» μία συνεργασία μεταξύ της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» της Λεπέν και των «Ρεπουμπλικάνων» (LR). Αντιδρώντας ο Ξ. Μπερτράν, στέλεχος της γκωλικής δεξιάς, σχολίασε ότι ο Σαρκοζί «έβαλε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των LR».