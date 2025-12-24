ΙΣΠΑΝΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ «TELEFONICA»

Χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας

Σχέδιο ...«αναδιάρθρωσης» που ξεκίνησε ο τηλεπικοινωνιακός γίγαντας «Telefonica» και εγκρίθηκε την περασμένη βδομάδα από τους εργατοπατέρες των σοσιαλδημοκρατικών συνδικάτων προβλέπει «κατάργηση περίπου 5.500 θέσεων εργασίας» στην Ισπανία.

Ο όμιλος, ο οποίος στοχεύει να γίνει σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή τεχνολογία τα επόμενα χρόνια, προέβλεψε «μέση ετήσια εξοικονόμηση σχεδόν 600 εκατ. ευρώ από το 2028», ενώ αναμένει συνολικές «εξοικονομήσεις» έως και 2,8 δισ. ευρώ το 2028 και 3 δισ. ευρώ το 2030.

«Εχει επιτευχθεί συμφωνία με τα συνδικάτα (...) με σκοπό την εφαρμογή σχεδίων εθελούσιας εξόδου, που αναμένεται να επηρεάσουν περίπου 5.500 εργαζομένους», δήλωσε ο ισπανικός όμιλος, εκτιμώντας το κόστος του σχεδίου σε «περίπου 2,5 δισ. ευρώ προ φόρων».

Οι απολύσεις επηρεάζουν τις επτά θυγατρικές του ισπανικού παρόχου και οριστικοποιήθηκαν έπειτα από λίγο λιγότερο από έναν μήνα διαπραγματεύσεων.

Στα τέλη της περασμένης βδομάδας οι εργατοπατέρες των συνδικάτων UGT, CCOO και Sumados - Fetico ανακοίνωσαν ξεχωριστά την αποδοχή του σχεδίου που πρότεινε η διοίκηση του ομίλου, το οποίο εξαιρεί τις «αναγκαστικές απολύσεις» και παρατείνει τη Συλλογική Σύμβαση «μέχρι το 2030»...

Μόλις «το 10% έως 15% των υπό κατάργηση θέσεων εργασίας, ανάλογα με τη θυγατρική, θα αντισταθμιστούν από νέες προσλήψεις», ομολόγησε το UGT...