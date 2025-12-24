ΗΠΑ

Εντείνεται η κούρσα εξοπλισμών και με πολεμικά πλοία νέας κλάσης

Σχέδια για τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων νέας κλάσης μεγάλου μεγέθους βάζει μπροστά η κυβέρνηση Τραμπ, εντείνοντας τους εξοπλισμούς με στόχο τη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας των ΗΠΑ στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό.

Από τη Φλόριντα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα εν λόγω «πλοία μάχης» (battleships) θα είναι «τα καλύτερα στον κόσμο» και ότι σε πρώτη φάση θα φτιαχτούν τουλάχιστον δύο πλοία «κλάσης Τραμπ», εκτοπίσματος έως 40.000 τόνων, το πρώτο από τα οποία θα ονομαστεί «USS Defiant».

Πρόσθεσε ότι η ναυπήγηση αυτών των νέων πολεμικών πλοίων επιδιώκει να στείλει μηνύματα «σε όλο τον κόσμο, και όχι μόνο στην Κίνα», ισχυριζόμενος πως οι ΗΠΑ «συνεννοούνται πολύ καλά με την Κίνα» - η οποία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία το τρίτο κατά σειρά αεροπλανοφόρο της.

Ο Τραμπ υπολόγισε ότι τα δύο πρώτα πολεμικά πλοία θα ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ και θα είναι έτοιμα σε περίπου 2,5 χρόνια. Στη συνέχεια θα ναυπηγηθούν άλλα 20 έως 25, φέροντας συμβατικό οπλισμό, όπως πυροβόλα, και οπλισμό νέας τεχνολογίας: Λέιζερ, υπερηχητικούς πυραύλους και πυραύλους με πυρηνική γόμωση.

Πριν τη δημοσιοποίηση των σχεδίων αυτών ψηφίστηκε από το Κογκρέσο νομοσχέδιο για την «άμυνα», που προβλέπει ετήσιο προϋπολογισμό άνω των 900 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ανακοίνωσε ότι απαγορεύει στο εξής την πώληση drones ξένης κατασκευής, καθώς και κρίσιμων εξαρτημάτων για μη επανδρωμένα αεροπορικά συστήματα. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για μελλοντικές εισαγωγές και πωλήσεις drones, και δεν θα επηρεάζουν όσα έχουν ήδη πωληθεί ή βρίσκονται σε χρήση.

Στον «πάγο» έργα για υπεράκτια αιολικά πάρκα

Το ίδιο 24ωρο η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας» και «προστασίας του περιβάλλοντος».

Πρόκειται για πέντε μεγάλα κατασκευαστικά έργα αιολικής ενέργειας, στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών.

Η αιολική ενέργεια συνεισέφερε το 2023 περίπου το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αμερικανικής εταιρείας «Dominion Energy», που έχει αναλάβει ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, καθώς προειδοποίησε ότι η διακοπή των έργων απειλεί «την αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης για ορισμένες από τις σημαντικότερες ανάγκες της χώρας ως προς τη διεξαγωγή πολέμου, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πολιτικές υποδομές».