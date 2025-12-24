Τετάρτη 24 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Νεκροί δύο ανθρακωρύχοι από έκρηξη

Δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους προχθές από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία, όπου το 2022 είχαν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι από παρόμοια έκρηξη.

Σύμφωνα με τον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVP, 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της χρονιάς σε πολωνικά ορυχεία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 830 μέτρων στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας (νότια Πολωνία), ενώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ορυχείου, «Jastrzebska Spolka Weglowa» (JSW), οι δύο ανθρακωρύχοι που σκοτώθηκαν είχαν εμπειρία πολλών ετών.

Οι διασώστες ανέσυραν τους δύο νεκρούς έπειτα από έρευνα που διήρκεσε επτά ώρες, ενώ άλλοι οκτώ ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Καλεί σε ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας
Παζάρια και ανταγωνισμοί από την Ευρώπη μέχρι τον Ινδο-Ειρηνικό
Απροκάλυπτα προωθεί τον εποικισμό το Ισραήλ
 Εντείνεται η κούρσα εξοπλισμών και με πολεμικά πλοία νέας κλάσης
 Ρευστή κατάσταση στο φόντο ανάφλεξης συγκρούσεων
 Χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας
 Πρώτη απέλαση προς τη Συρία
 Παραμένουν οι διαφωνίες για την έγκριση προϋπολογισμού
 Οι ΗΠΑ «έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία»
 Ελληνες στρατιωτικοί και επίσημα στη Γάζα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ