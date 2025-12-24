ΠΟΛΩΝΙΑ

Νεκροί δύο ανθρακωρύχοι από έκρηξη

Δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους προχθές από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία, όπου το 2022 είχαν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι από παρόμοια έκρηξη.

Σύμφωνα με τον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVP, 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της χρονιάς σε πολωνικά ορυχεία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 830 μέτρων στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας (νότια Πολωνία), ενώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ορυχείου, «Jastrzebska Spolka Weglowa» (JSW), οι δύο ανθρακωρύχοι που σκοτώθηκαν είχαν εμπειρία πολλών ετών.

Οι διασώστες ανέσυραν τους δύο νεκρούς έπειτα από έρευνα που διήρκεσε επτά ώρες, ενώ άλλοι οκτώ ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως.