ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Παζάρια και ανταγωνισμοί από την Ευρώπη μέχρι τον Ινδο-Ειρηνικό

Αν η Ρωσία συνεχίσει τις στρατιωτικές επιτυχίες στην Ουκρανία θα αποτελέσει «σοβαρή απειλή» για το ΝΑΤΟ, τονίζει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη «ειρηνευτικές» διαπραγματεύσεις γύρω από τη σύγκρουσηκαιστηνο γγ του ΝΑΤΟαναφέρθηκε προ ημερών στους ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς ανά τον κόσμο, αναδεικνύοντας ότι όλα τα στρατόπεδα προετοιμάζονται να μοιράσουν αγορές και πρώτες ύλες με τα όπλα.

«Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει έτοιμες να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία και οι λεπτομέρειες συζητούνται αυτήν τη στιγμή στο ΝΑΤΟ», είπε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην «Bild» και πρόσθεσε: «Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σχετικά με το πώς ακριβώς θα πρέπει να σχεδιαστεί αυτός ο "Συνασπισμός των Προθύμων". Πώς θα μοιάζει μια στάθμευση; Τι συμβαίνει στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα; Και τα λοιπά».

Ανέφερε μάλιστα ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει να κρατήσει την Ευρώπη «απασχολημένη» αν η Κίνα εξαπολύσει επίθεση στην Ταϊβάν.

Επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση στον Ινδο-Ειρηνικό θα μπορούσε να έχει άμεσες συνέπειες για την «ευρωπαϊκή ασφάλεια», συνέχισε: «Βλέπουμε επίσης την παγκόσμια σύνδεση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Η Κίνα εξετάζει την Ταϊβάν. Και είμαι πεπεισμένος ότι αν η Κίνα αναλάβει στρατιωτική δράση εκεί, θα πιέσει τον μικρότερο εταίρο της, τη Ρωσία, υπό την ηγεσία του Πούτιν, να μας κρατήσει απασχολημένους εδώ στην Ευρώπη».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρούτε εκτίμησε πως το ΝΑΤΟ πρέπει επειγόντως να ενισχύσει την «αποτρεπτική του ικανότητα», ισχυριζόμενος ότι «ο λόγος είναι ο Πούτιν. Είναι έτοιμος να θυσιάσει 1,1 εκατ. από τον λαό του. Και φέτος έχει σημειώσει πολύ μικρή πρόοδο - ελάχιστα εδαφικά κέρδη, λιγότερο από 1% του ουκρανικού εδάφους σε σύγκριση με την αρχή του έτους».

«Αν η Ρωσία αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για το ΝΑΤΟ - και θα έπρεπε να ξοδέψουμε πολύ περισσότερα από όσα συμφωνήσαμε στη Χάγη» το περασμένο καλοκαίρι, στη Σύνοδο Κορυφής.

Στο μεταξύ οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην ΕΣΣΔ, μετέδωσε το «Reuters», επικαλούμενο έξι πηγές. Η πιο πρόσφατη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών συντάχθηκε τέλη Σεπτέμβρη, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Από την πλευρά του ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ επεσήμανε ότι αν η Ρωσία έχει διαρκείς στρατιωτικές επιτυχίες στην Ουκρανία, «θα αποτελέσει σοβαρή απειλή για το ΝΑΤΟ».

Μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, υποστήριξε ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω «δύναμης και ενότητας εντός του μπλοκ (σ.σ. του ΝΑΤΟ), μαζί με τις αμυντικές δυνατότητες των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Εξάλλου, τόνισε, δεν θα είχε νόημα να παρέχονται στην Ουκρανία «εγγυήσεις ασφαλείας» χωρίς σαφείς δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Γερμανός ΥΠΕΞ έδωσε επιφυλακτική απάντηση στην πρόταση του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του γερμανικού κοινοβουλίου, Αρμιν Λάσετ, για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ στη Ρωσία.

Εχουν ετοιμαστεί διάφορα προσχέδια για «ειρηνευτική» συμφωνία

Σε ένα τέτοιο κλίμα, συνεχίζονται τα παζάρια γύρω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, και μετά τις συνομιλίες Κιέβου - Ουάσιγκτον στο Μαϊάμι προετοιμάστηκαν αρκετά προσχέδια εγγράφων, σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι.

«Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, για την ανοικοδόμηση, καθώς και για ένα βασικό πλαίσιο τερματισμού αυτού του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς εξέφρασε αβεβαιότητα για την πιθανότητα «επίλυσης» του πολέμου στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στην πλατφόρμα «Unheard» είπε πως έχει γίνει «κάποια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις, αλλά «δεν θα έλεγα με σιγουριά ότι θα καταλήξουμε σε ειρηνική επίλυση».

Αλλά και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, είχε δηλώσει την περασμένη Παρασκευή ότι η λύση «είναι ακόμα μακριά», ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, εξέφρασαν μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Από την πλευρά της η Ρωσία έκανε λόγο τη Δευτέρα για «αργή πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας παράλληλα τα ευρωπαϊκά κράτη ότι στέκονται εμπόδιο.

«Παρατηρούμε αργή πρόοδο. Συνοδεύεται από εξαιρετικά δυσοίωνες και κακόβουλες απόπειρες μιας ομάδας χωρών που ασκούν επιρροή, και οι οποίες έχουν ως στόχο να τορπιλίσουν αυτές τις προσπάθειες και να εκτροχιάσουν τη διπλωματική διαδικασία», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σ. Ριάμπκοφ.

Μια αμερικανορωσική συμφωνία για την Ουκρανία με τους όρους της Ρωσίας «είναι αυτό που φοβούνται οι αντίπαλοί μας στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσας, οι οποίοι ακόμα και στους χειρότερους εφιάλτες τους δεν μπορούν να φανταστούν τα αποτελέσματα για τα οποία εργαζόμαστε», πρόσθεσε ο Ριάμπκοφ, για να καταλήξει: «Θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας».

Μαζικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σηκώθηκαν μαχητικά στην Πολωνία

Σε εκτεταμένη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας προχώρησε η Ρωσία τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, εκτοξεύοντας πάνω από 600 drones και δεκάδες πυραύλους, όπως δήλωσε η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Πολωνικά και ΝΑΤΟικά αεροσκάφη απογειώθηκαν τις πρώτες ώρες της Τρίτης προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά από ρωσικές επιθέσεις που στόχευσαν τη δυτική Ουκρανία, σε περιοχές κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχειρησιακής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και ραντάρ αναγνώρισης τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία και σημειώθηκαν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές, όπως στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιφέρειά του.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεταξύ τους και ένα παιδί ηλικίας 4 ετών, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού και στο λιμάνι της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και επιφέροντας καίρια πλήγματα σε ενεργειακές, θαλάσσιες και εμπορικές υποδομές στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, τα πλήγματα δεν είναι αποσπασματικά αλλά εντάσσονται σε μια «συστηματική» στρατηγική πίεσης.

Ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολεξίι Κουλέμπα δήλωσε πως η Μόσχα διεξάγει οργανωμένες επιθέσεις στην περιοχή, προειδοποιώντας ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι το επίκεντρο του πολέμου «ενδέχεται να έχει μετατοπιστεί προς την Οδησσό».

Αντίστοιχα, και ο Ζελένσκι εκτίμησε πως οι επαναλαμβανόμενοι βομβαρδισμοί αποσκοπούν στο να αποκλείσουν τη χώρα από τις θαλάσσιες οδούς ανεφοδιασμού και εμπορίου.

Στη Ρωσία εντείνονται επίσης οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και δεξαμενόπλοια. Χθες οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ ανέφεραν ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά σε αγωγό καυσίμων στο λιμάνι Ταμάν, ενώ είχε προηγηθεί τη Δευτέρα κατάσβεση φωτιάς σε πετρελαιοφόρο και προβλήτα, έπειτα από ουκρανική επίθεση με drone.

Στην ανατολική Ουκρανία συνεχίζεται η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων, με το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού να επιβεβαιώνει χθες ότι απέσυρε τις δυνάμεις του από το Σιβέρσκ. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει την κατάληψη της πόλης στις 11 Δεκέμβρη.

Φινλανδία: Αυξάνει το όριο ηλικίας των εφέδρων στα 65 έτη

Στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ, η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι από 1η Γενάρη θα αυξήσει το όριο ηλικίας των εφέδρων από τα 60 στα 65 έτη.

«Ο αριθμός των Φινλανδών εφέδρων θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο το 2031», διευκρίνισε ο υπουργός Αμυνας Αντι Χακάνεν.

Η δύναμη των εφέδρων στη Φινλανδία αριθμεί σήμερα περίπου 900.000 άτομα, ενώ σε καιρό πολέμου διαθέτει δύναμη 280.000 στρατιωτών.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για όλους τους άνδρες όταν γίνονται 18 ετών. Οι γυναίκες υπηρετούν σε εθελοντική βάση.

Στη Γερμανία, όπου η στρατιωτική θητεία έγινε πρόσφατα εν μέρει υποχρεωτική, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως και 1.000 ευρώ σε όποιον δεν απαντήσει ή απαντήσει ψευδώς στο ερωτηματολόγιο που αφορά τη θητεία ή δεν εμφανιστεί για τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις. Αν μάλιστα κάποιος δεν εμφανιστεί για τις ιατρικές εξετάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, μπορεί να ζητηθεί η προσαγωγή του από την αστυνομία.

Από 1η Γενάρη θα ισχύει η νέα νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι όλοι οι 18χρονοι άνδρες και όσες 18χρονες γυναίκες επιθυμούν απαντούν σε 14 ερωτήσεις των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων και κατόπιν περνούν ιατρικές εξετάσεις. Οσοι κριθούν κατάλληλοι θα εντάσσονται έπειτα σε καταλόγους στρατεύσιμων, από τους οποίους οι Ενοπλες Δυνάμεις θα αντλούν προσωπικό σε περίπτωση που οι ανάγκες του στρατού δεν καλύπτονται με τους εθελοντές.

Τα πρώτα ερωτηματολόγια αναμένεται να αποσταλούν από τα μέσα Γενάρη, με το υπουργείο Αμυνας να εκτιμά ότι θα αποστέλλει περίπου 54.000 τον μήνα.