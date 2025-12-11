ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας

πέταξαν χτες πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας, καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν ολοφάνερα την επιθετικότητά τους σε όλη την περιοχή, με βάση και τον άξονα που καταγράφει η «Εθνική Στρατηγική Ασφάλεια των ΗΠΑ», για ένα δυτικό ημισφαίριο που «απαλλαγμένο από εχθρική ξένη εισβολή ή ιδιοκτησία βασικών περιουσιακών στοιχείων και που θα υποστηρίζει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού».

Συγκεκριμένα δύο αεροπλάνα τύπου F/A-18 πέταξαν στην περιοχή - για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μισής ώρας όπως μετέδιδαν αμερικανικά ΜΜΕ επικαλούμενα σχετικά επίσημα στοιχεία - σηματοδοτώντας μια από τις πιο κοντινές προσεγγίσεις στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας από τον Σεπτέμβρη που η Ουάσιγκτον άρχισε να αναπτύσσει στην περιοχή μεγάλη στρατιωτική δύναμη, διαρκώς ενισχυόμενη από σημαντικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεών της όπως και το αεροπλανοφόρο USS Ford, με πρόσχημα την «καταπολέμηση της ναρκω-τρομοκρατίας».

Την ίδια στιγμή, σενάρια για άμεσα στρατιωτικά πλήγματα στη χώρα - όπως και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει επανειλημμένα - επανέφερε και το CNN, αναφερόμενο σε απανωτές διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο, για εναλλακτικές σχετικά με τη «μετάβαση» από το «κενό εξουσίας» που θα προκύψει από μια συμφωνημένη αποχώρηση Μαδούρο ή χτυπήματα που θα στοχεύσουν συγκεκριμένα σημεία των υποδομών του.

Ολα αυτά ενώ τα αμερικανικά μονοπώλια διατηρούν στο ακέραιο φιλόδοξα σχέδια για τον τεράστιο φυσικό πλούτο της περιοχής.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου της «Chevron», Μάικλ Γουίρθ, που είπε ότι συνεχίζονται συνομιλίες σχετικά με την «επεξεργασία» των κυρώσεων που η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλλει στη Βενεζουέλα, Ταυτόχρονα ανέφερε ότι ο όμιλος θα συνεχίσει την παρουσία του στη χώρα επειδή «βρίσκεται στο ημισφαίριό μας, πολύ κοντά στο συγκρότημα διύλισης της ακτής του Κόλπου».

Στο μεταξύ, ασαφές παρέμενε χτες τι θα γινόταν με την τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης, που φέτος απονεμήθηκε στο στέλεχος της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η ίδια χτες υποστήριξε ότι «θα είμαι στο Οσλο, αυτή τη στιγμή ταξιδεύω προς το Οσλο». Νωρίτερα είχε αναφερθεί πως το βραβείο επρόκειτο να παραλάβει η κόρη της Ματσάδο, καθώς στην ίδια έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη Βενεζουέλα.

Αργότερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.