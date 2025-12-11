ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέα επέκταση των εποικισμών του κράτους - δολοφόνου στη Δυτική Οχθη

Σε μία ακόμα απόφαση επέκτασης τωνστηνπροχωρά το

Συγκεκριμένα, χθες το Ισραήλ ενέκρινε την ανέγερση 764 οικιστικών μονάδων στους εβραϊκούς εποικισμούς Γκιβάτ Ζεέβ, Μπεϊτάρ Ιλίτ και Χασμονάιμ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι από την έναρξη της θητείας του, στα τέλη του 2022, περίπου 51.370 οικιστικές μονάδες έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού της ισραηλινής κυβέρνησης στη Δυτική Οχθη, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη στρατηγική διαδικασία» ενίσχυσης των εποικισμών.

Η Χαμάς κατήγγειλε ότι πρόκειται για αποικιοκρατική απόφαση που συμβάλλει στην επικίνδυνη κλιμάκωση.

Την ίδια ώρα, από χθες οι πάνω από 2 εκατ. Παλαιστίνιοι κάτοικοι της ισοπεδωμένης Λωρίδας της Γάζας βρίσκονται στο έλεος της κακοκαιρίας «Byron».

Οι πρώτες καταρρακτώδεις βροχές πλημμύρισαν ξανά τους οικισμούς εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων οικογενειών, που είχαν να αντιπαλέψουν όχι μόνο τα βρώμικα νερά που πλημμύρισαν τις σκηνές τους, αλλά και τους θυελλώδεις ανέμους και το χαλάζι.

Μιλώντας στο «Al Jazeera» ο δήμαρχος της Πόλης της Γάζας εξήγησε ότι πολλοί δρόμοι έχουν αποκοπεί από τους όγκους ερειπωμένων κτιρίων και τις καταστροφές που προκάλεσε το διετές μακελειό από το Ισραήλ, προειδοποιώντας πως διακυβεύονται η υγεία και η ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων, αφού από χθες αρκετοί οικισμοί βρίσκονται μέσα στα νερά.

Σύμφωνα με το γραφείο Ενημέρωσης στη Γάζα, πάνω από 288.000 οικογένειες δεν έχουν κανένα κατάλυμα και είναι εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα.

Η βρετανική ΜΚΟ «Save The Children» απηύθυνε έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να χαλαρώσει τους αυστηρούς περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να περάσουν ειδικές σκηνές για τη στέγαση των εκτοπισμένων αμάχων και να μπορέσουν να αντέξουν και αυτόν τον χειμώνα.

Στο μεταξύ ο Μπασέμ Ναΐμ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, μιλώντας στο «Al Monitor» για την απαίτηση αφοπλισμού της οργάνωσης ανέφερε πως θα αρχίσει να παραδίδει τα όπλα αν ξεκινήσει η πολιτική διαδικασία για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και αν η διεθνής κοινότητα εγγυηθεί ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρόσθεσε δε πως η Χαμάς θα δεχτεί την ανάπτυξη της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», την οποία προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, εφόσον αυτή παραμείνει «κοντά στα σύνορα ως ειρηνευτική δύναμη και δεν εισέλθει στις πόλεις της Γάζας».

Θάνατος 21χρονου Παλαιστίνιου κρατούμενου

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 21χρονου Παλαιστίνιου κρατούμενου στα κολαστήρια των ισραηλινών φυλακών.

Ο Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Σαμπατίν, από το Χουσάν της Βηθλεέμ, πέθανε προχθές το βράδυ σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του τον περασμένο Ιούνη. Η οικογένειά του καταγγέλλει ότι την τελευταία φορά που τον συνάντησαν, στις 25 Νοέμβρη, δεν έδειχνε κανένα σημάδι ασθένειας.

Η είδηση του θανάτου του συνέπεσε με την είδηση ότι οι κατοχικές δυνάμεις στη Δυτική Οχθη προχώρησαν χθες σε μπαράζ συλλήψεων, περίπου 100 Παλαιστινίων.

Στο μεταξύ, χθες οι κατοχικές δυνάμεις άνοιξαν για πρώτη φορά από τον περασμένο Σεπτέμβρη το μεθοριακό πέρασμα της γέφυρας Allenby, που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Οχθη με την Ιορδανία.

Πολλοί Ισραηλινοί όμηροι σκοτώθηκαν από τον κατοχικό στρατό

Στο μεταξύ επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά ότι αρκετοί από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους και ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού κατοχικού στρατού.

Τη σχετική παραδοχή έκανε ο Ισραηλινός υποστράτηγος ε.α. Nitzan Alon, με συνέντευξη στο ισραηλινό «Ynet News» όπου ανέφερε με λεπτομέρειες ότι υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες Ισραηλινοί όμηροι έγιναν κατά λάθος στόχος αεροπορικών επιδρομών ή χερσαίων επιθέσεων στην Τζαμπαλίγια.

Ο ίδιος είπε ότι σκέφτηκε πολλές φορές να παραιτηθεί, ιδιαίτερα όταν άλλαξε το δόγμα της κυβέρνησης, που ενώ αρχικά ήταν «πρώτα οι όμηροι, μετά η Χαμάς», στην πορεία έγινε το αντίθετο. Ασκησε δε κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης που οδήγησαν στην παράταση του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία «εκεχειρίας» όπως αυτή που επέβαλε ο Τραμπ θα μπορούσε να είχε κλείσει πολύ νωρίτερα.

Στις ΗΠΑ ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ

Συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο είχε χτες στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός ομόλογός του, Γκ. Σάαρ.

Ο Σάαρ, που νωρίτερα υπέγραψε συμφωνία με τη Βολιβία για «εξομάλυνση» των διμερών σχέσεων, μετά το τέλος της συνάντησης με τον Ρούμπιο ανέφερε ότι συζήτησαν «αμοιβαίες ευκαιρίες και προκλήσεις» στη Μέση Ανατολή και αλλού. Τόνισε δε πως το Ισραήλ δεν θα δεχτεί εναλλακτικές του αφοπλισμού της Χαμάς στη Γάζα, προσθέτοντας ότι ευχαρίστησε τον Ρούμπιο για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και για την επιβολή κυρώσεων εναντίον δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου για το ότι αποφάσισαν να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης του πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Αμυνας Γ. Γκάλαντ.

Στις 29 Δεκέμβρη προγραμματίζεται συνάντηση του Νετανιάχου με τον Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο.