Πέμπτη 11 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ
Αυξάνονται οι νεκροί στη μεθόριο

Τουλάχιστον 13 άτομα είχαν σκοτωθεί μέχρι χτες στα σύνορα Ταϊλάνδης - Καμπότζης, στον νέο γύρο εχθροπραξιών που μαίνονται από το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις Ενοπλες Δυνάμεις της Καμπότζης έχουν σκοτωθεί στο έδαφός της 9 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 20, ενώ οι αρχές της Ταϊλάνδης ανέφεραν τον θάνατο 4 στρατιωτών και 68 τραυματισμούς.

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Οι δύο χώρες έχουν εδαφικές διαφορές σε διάφορα σημεία των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων περιοχών με θρησκευτική αξία, κάτι που αξιοποιείται και στην ενίσχυση εθνικιστικών και άλλων διαιρέσεων σε μια περιοχή που - καθόλου τυχαία - λόγω του πλούτου της και της γεωστρατηγικής της αξίας συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Ολα αυτά ενώ προχτές ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι θα επιδιώξει τηλεφωνικές επαφές με τους ηγέτες των δύο χωρών, καθώς καταρρέει η εκεχειρία για την οποία είχε μεσολαβήσει το καλοκαίρι, μετά τις πολύνεκρες μάχες του Ιούλη.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας
Νέα επέκταση των εποικισμών του κράτους - δολοφόνου στη Δυτική Οχθη
 Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν τη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή της χώρας
 Προέλαση ενόπλων της Μ23 στην πόλη Ουβίρα
 Νέα πολύνεκρη πυρκαγιά στην Κίνα
 Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για την Κοινωνική Ασφάλιση
 Τράπεζα καταργεί τους λογαριασμούς του λόγω βοήθειας στην Κούβα!
 Επαφές του Αούν με την ηγεσία του Ομάν
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ