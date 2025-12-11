ΤΑΪΛΑΝΔΗ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ

Αυξάνονται οι νεκροί στη μεθόριο

Τουλάχιστον 13 άτομα είχαν σκοτωθεί μέχρι χτες στα σύνορα Ταϊλάνδης - Καμπότζης, στον νέο γύρο εχθροπραξιών που μαίνονται από το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις Ενοπλες Δυνάμεις της Καμπότζης έχουν σκοτωθεί στο έδαφός της 9 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 20, ενώ οι αρχές της Ταϊλάνδης ανέφεραν τον θάνατο 4 στρατιωτών και 68 τραυματισμούς.

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Οι δύο χώρες έχουν εδαφικές διαφορές σε διάφορα σημεία των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων περιοχών με θρησκευτική αξία, κάτι που αξιοποιείται και στην ενίσχυση εθνικιστικών και άλλων διαιρέσεων σε μια περιοχή που - καθόλου τυχαία - λόγω του πλούτου της και της γεωστρατηγικής της αξίας συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Ολα αυτά ενώ προχτές ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι θα επιδιώξει τηλεφωνικές επαφές με τους ηγέτες των δύο χωρών, καθώς καταρρέει η εκεχειρία για την οποία είχε μεσολαβήσει το καλοκαίρι, μετά τις πολύνεκρες μάχες του Ιούλη.