ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΚ

Τράπεζα καταργεί τους λογαριασμούς του λόγω βοήθειας στην Κούβα!

Στο στόχαστρο του γερμανικού κεφαλαίου και του γερμανικού κράτους βρέθηκε το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα (DKP), με την τράπεζα GLS Bank να ανακοινώνει κλείσιμο των λογαριασμών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος από τις 31 Δεκέμβρη, λόγω συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας για την Κούβα!

Το DKP καταδικάζει έντονα αυτήν την ενέργεια και ο πρόεδρος του Κόμματος, Πάτρικ Κέμπελε, τονίζει: «Αυτό είναι σκανδαλώδες, αλλά αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων πολεμικών προετοιμασιών. Ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να εντείνουμε τον αγώνα ενάντια στα πολεμικά σχέδια και για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Η διεθνιστική αλληλεγγύη μας προς τη σοσιαλιστική Κούβα θα συνεχιστεί».

Τον Σεπτέμβρη του 2025 η τράπεζα ζήτησε «επειγόντως» πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λογαριασμών του DKP, και «συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την Κούβα». Στη συνέχεια το DKP έλαβε mail από την GLS Bank ότι πρόκειται να κλείσουν όλοι οι λογαριασμοί όλων των Οργανώσεων του DKP, καθώς και ότι θα σταματήσει το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών.

«Το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών για πολιτικούς λόγους δεν είναι νέο φαινόμενο, και δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις», αναφέρει το DKP.

«Πριν από χρόνια, για παράδειγμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Postbank αποφάσισε να κλείσει λογαριασμούς ορισμένων κομμάτων και οργανισμών ως "σημαντική συμβολή στην πολιτική εξυγίανση". Τα μέτρα, σύμφωνα με το επίσημο επιχείρημα, είχαν ως στόχο "δεξιές δομές", αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν συχνά εναντίον της "αριστεράς"», εξηγεί το Γερμανικό ΚΚ και προσθέτει πως «πολυάριθμοι οργανισμοί, μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές έχουν χάσει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, συνήθως χωρίς εξήγηση».