Νέα πολύνεκρη πυρκαγιά στην Κίνα

Τουλάχιστον 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε νέα πολύνεκρη πυρκαγιά που έπληξε πολυόροφο κτίριο, αυτή τη φορά στην Κίνα, όπου στις φλόγες τυλίχτηκε τετραώροφο κτίριο στη νότια επαρχία Γκουανγκτόνγκ. Η φωτιά εκδηλώθηκε προχτές, Τρίτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ (τοπική ώρα) και παρά το ότι έσβησε μετά από 40 λεπτά, χάθηκαν ζωές. Η ασιατική εφημερίδα «South China Morning Post» μετέδωσε ότι οι πρώτοι όροφοι είχαν μετατραπεί σε κατάστημα πώλησης οικιακών συσκευών και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Συνολικά η περιοχή Τσαονάν - όπου σημειώθηκε η τραγωδία - εξελίσσεται συνολικά τα τελευταία χρόνια σε «κόμβο» μικρών καταστημάτων που φτιάχνουν ή πωλούν διάφορα προϊόντα, χωρίς ωστόσο σχετικές άδειες κ.τ.λ., κατά συνέπεια και με πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν και τηρούνται.

Μόλις προχτές 22 άτομα σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, όταν τυλίχτηκε στις φλόγες επταώροφο κτίριο που στέγαζε την τοπική έδρα του ιαπωνικού ομίλου «Terra Drone Corporation», που παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας έρευνας.

Η τραγωδία που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο Χονγκ Κονγκ, με πυρκαγιά που έκαιγε πάνω από 40 ώρες σε συγκρότημα πολυώροφων κτιρίων κάνοντας στάχτη μεγάλο τμήμα του και προκαλώντας τον θάνατο 160 ατόμων, έφερε στο προσκήνιο τις συνθήκες μέσα στις οποίες «τρέχει» η οικοδόμηση της γοργά αναπτυσσόμενης Νοτιοανατολικής Ασίας.