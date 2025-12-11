ΓΑΛΛΙΑ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για την Κοινωνική Ασφάλιση

Με 247 ψήφους υπέρ και 234 κατά (αλλά και 93 αποχές) η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε προχτές το τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 που αφορά την Κοινωνική Ασφάλιση, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενδοαστικές διεργασίες και τα παζάρια, ειδικά ανάμεσα στο μακρονικό στρατόπεδο και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), οι βουλευτές του οποίου στήριξαν τις κυβερνητικές προτάσεις.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε λόγο για «πλειοψηφία της ευθύνης» που «δείχνει ότι ο συμβιβασμός δεν είναι απλώς ένα σύνθημα» και «μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προς το γενικό συμφέρον», με φόντο διαπραγματεύσεις που φουντώνουν για να καταληχτούν «ισοδύναμα μέτρα» τα οποία θα ...«ισοφαρίσουν» την αναβολή αναδιαρθρώσεων που είχαν ήδη δρομολογηθεί, αλλά μετά και από πρωτοβουλία του PS «πάγωσαν». Την ίδια μέρα μένουν απαρέγκλιτες οι Οδηγίες και κατευθύνσεις που συναποφασίζονται στην ΕΕ, στο όνομα πάντα της «υπεράσπισης της ανταγωνιστικότητας» και της «αναπροσαρμογής του μη μισθολογικού κόστους» στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η «Εθνική Συσπείρωση» (RN) της Μαρίν Λεπέν και το οπορτουνιστικό μόρφωμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» καταψήφισαν, ενώ απείχαν οι περισσότεροι κεντροδεξιοί (Les Republicains) και οικολόγοι (EELV) βουλευτές, μεταξύ άλλων.

Σημειωτέον, 18 βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων (LR - μέχρι πρότινος συνεργάζονταν στενά με το μακρονικό στρατόπεδο) υπερψήφισαν το σχέδιο προϋπολογισμού για την Κοινωνική Ασφάλιση, 28 απείχαν και τρεις καταψήφισαν. Την κατάσταση που διαμορφώνεται στην κεντροδεξιά μελετά στενά η RN, ο πρόεδρος της οποίας, Ζορντάν Μπαρντελά, χαρακτήρισε «καλοπροαίρετη» την υποστήριξη που πρόσφεραν στην κυβέρνηση βουλευτές των LR, βλέποντας ευκαιρία «να απλωθεί το χέρι μας σε όλους τους δεξιούς ψηφοφόρους που αρνούνται αυτόν τον συμβιβασμό» με τη σημερινή κυβέρνηση και ζητώντας συστράτευση σε έναν «άλλο δρόμο (...) που οδηγεί στην ένωση των δυνάμεών μας για την ανάκαμψη της Γαλλίας».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα το 50% των γαλλικών νοικοκυριών - και συγκεκριμένα τα πλέον εύπορα - συγκεντρώνουν το 93% της συνολικής περιουσίας των Γάλλων.