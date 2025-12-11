ΣΟΥΔΑΝ

Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν τη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή της χώρας

Στα χέρια των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» (RSF) έπεσε την Τρίτη η μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή στο Σουδάν, Χέγκλιγκ, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Νότιο Σουδάν, έπειτα από σφοδρούς βομβαρδισμούς (μεταξύ άλλων και με τουρκικά drones) που προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και ανάγκασαν εκατοντάδες Σουδανούς στρατιώτες να αναζητήσουν καταφύγιο στο Νότιο Σουδάν, αφού πρώτα παρέδωσαν τα όπλα τους στον στρατό της χώρας.

Κυβερνήτης της νοτιοσουδανικής πολιτείας Γιούνιτι επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών Νοτιοσουδανών στρατιωτών, χωρίς να εξηγήσει πώς και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκαν στο Σουδάν. Από την άλλη, ο Νοτιοσουδανός διοικητής Τζόνσον Ολόνι σε δήλωσή του ανέφερε ότι δυνάμεις του στρατού του Νότιου Σουδάν «μπορεί» να στάλθηκαν για να εξασφαλίσουν την πετρελαιοπηγή Χέγκλιγκ, μετά την κατάληψή της από τους παραστρατιωτικούς. Επισήμως, όμως, ο στρατός του Νότιου Σουδάν δεν σχολίασε τις δηλώσεις και τις εξελίξεις.

Οπως σημειώνει το «Associated Press», το Νότιο Σουδάν βασίζεται στην παραγωγή πετρελαίου από το Σουδάν ώστε να εξαχθεί αυτό από τους αγωγούς πετρελαίου που υπάρχουν στο έδαφός του. Λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει εδώ και δύο χρόνια στο Σουδάν, η πετρελαϊκή παραγωγή έχει μειωθεί ή σταματά ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των συγκρούσεων. Η κατάληψη της πετρελαιοπηγής Χέγκλιγκ από τους παραστρατιωτικούς προκαλεί έντονη ανησυχία στο γειτονικό Νότιο Σουδάν για πιθανά προβλήματα στις ροές και εξαγωγές πετρελαίου, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» των εσόδων του κρατικού μηχανισμού.

Το βράδυ της Τρίτης οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν κυρώσεις σε ένα διεθνές δίκτυο που στρατολογεί μαχητές για λογαριασμό των παραστρατιωτικών στο Σουδάν. Το δίκτυο «στρατολογεί Κολομβιανούς πρώην στρατιωτικούς και εκπαιδεύει στρατιώτες, ακόμα και παιδιά, για να πολεμήσουν» με τις RSF, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.