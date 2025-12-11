ΛΙΒΑΝΟΣ

Επαφές του Αούν με την ηγεσία του Ομάν

Τον πιθανό μεσολαβητικό ρόλο του Ομάν έναντι του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο, διερεύνησε χτες στη Μουσκάτ ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν.

Η αραβική εφημερίδα «Nidaa la Watan», αναφερόμενη στη συνάντησή του με τον ηγέτη του Ομάν, σουλτάνο Χαϊθάμ Μπιν Ταρίκ, τόνισε τον ρόλο - κλειδί που παίζει συχνά το Ομάν σε ό,τι αφορά περιφερειακές κρίσεις και συγκρούσεις, μεταξύ άλλων και εξαιτίας των σχέσεων που διατηρεί ταυτόχρονα και με τις ΗΠΑ και με το Ιράν.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμα οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Το ίδιο 24ωρο, ο Αμερικανός πρέσβης στη Βηρυτό, Μισέλ Ισα, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ «διαφοροποιεί τις σχέσεις» που έχει με την κυβέρνηση του Λιβάνου από την αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ. «Οι διαπραγματεύσεις με τη λιβανέζικη κυβέρνηση και ο πόλεμος κατά της Χεζμπολάχ είναι δύο διαφορετικά πράγματα για το Ισραήλ», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής και σύμμαχο της Χεζμπολάχ, Ν. Μπέρι, και την «Αμερικανική Ειδική Ομάδα Εργασίας» για τον Λίβανο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ισα ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να εκπληρώσει τα καθήκοντά της και ότι «γνωρίζει ποια είναι αυτά». Επανέλαβε, από την άλλη, πως «η υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον λιβανέζικο στρατό δεν σταμάτησε ποτέ».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ, τον περασμένο Νοέμβρη, να ματαιώσουν προγραμματισμένες συναντήσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Λιβάνου, στρατηγού Ροδόλφο Χαϊκάλ, στην Ουάσιγκτον, απέφυγε να πει τους λόγους.

Χτες πραγματοποίησε συναντήσεις στη Βηρυτό και ο Γάλλος ειδικός απεσταλμένος στον Λίβανο και πρώην ΥΠΕΞ Ζαν Ιβ Λε Ντριάν. Συναντήθηκε με τον εθνικιστή μαρωνίτη Σάμι Τζεμαγέλ, αρχηγό του κόμματος «Κατάεμπ» του Λιβάνου, που έχει θέσεις κατά της Χεζμπολάχ και ζητά τον πλήρη αφοπλισμό όλων των πολιτοφυλακών στον Λίβανο.

Τη Δευτέρα ο Γάλλος απεσταλμένος είχε συναντηθεί και με τον Λιβανέζο Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, τον πρόεδρο της Βουλής και τον υπουργό Εξωτερικών Ζοζέφ Ρατζί.

Σύμφωνα με δηλώσεις Λιβανέζων πολιτικών, ο Λε Ντριάν συζήτησε κυρίως θέματα που αφορούν τη διαδικασία «αφοπλισμού» της Χεζμπολάχ.

Η πενταμελής Επιτροπή του Μηχανισμού που αφορά την «εκεχειρία» απαρτίζεται από τον Λίβανο, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη διοίκηση της αποστολής κυανοκράνων στον Λίβανο (UNIFIL).

Αργότερα χτες, πάντως, ο Λιβανέζος ΥΠΕΞ προκάλεσε σάλο με την απόφασή του να αρνηθεί πρόσκληση του Ιρανού ομολόγου του, Αμπάς Αραγτσί, να επισκεφτεί την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως προτιμά να συναντηθεί μαζί του σε κάποια «ουδέτερη χώρα». Δήλωσε παρ' όλα αυτά ότι η άρνησή του αυτή «δεν σημαίνει πως απορρίπτω τον διάλογο», αλλά «πως δεν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες».