ΛΙΒΑΝΟΣ

Αναβρασμός από τις πιέσεις για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Υπό τις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις των ΗΠΑ και τις στρατιωτικές απειλές του Ισραήλ, που συνεχίζει επιδρομές στον Λίβανο, ιδιαίτερα στον νότο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Βηρυτό συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με βασικό θέμα το σχέδιο που παρουσίασε νωρίτερα ο στρατός για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και όλων των άλλων ένοπλων αντιστασιακών οργανώσεων που υπάρχουν στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του λιβανέζικου δικτύου LBCI, ο στρατός παρουσίασε πρόταση για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ χωρίς το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που ζητούν οι ΗΠΑ, με το επιχείρημα ότι το θέμα εξαρτάται «από επιχειρησιακούς πόρους, την κατάσταση στο έδαφος κ.ά.». Ο στρατός μάλιστα προειδοποίησε ότι «δεν μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία αφοπλισμού σε καμία περιοχή προτού ολοκληρώσει την αποστολή του στον νότο» - τον οποίο βομβαρδίζει τακτικά το Ισραήλ και όπου διατηρεί στρατεύματα σε πέντε λόφους στρατηγικής σημασίας. Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, αρνείται τον αφοπλισμό «όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις» και την κατοχή εδάφους της χώρας.

Από την τρίωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αποχώρησαν μετά την παρουσίαση της πρότασης οι υπουργοί του σιιτικού κινήματος Αμάλ και της Χεζμπολάχ, καθώς και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος ακολούθως υπέβαλε την παραίτησή του.

Τον Αύγουστο ξεκίνησε διαδικασία αφοπλισμού παλαιστινιακών οργανώσεων σε προσφυγικούς καταυλισμούς του Λιβάνου, με την έγκριση και του Παλαιστίνιου Προέδρου Μ. Αμπάς. Την Πέμπτη πάντως σημειώθηκαν - υπό ασαφείς συνθήκες - ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις στο νότιο προάστιο της Βηρυτού Μπουρζ Αλ Μπαράτζνα, όπου υπάρχει μεγάλος προσφυγικός καταυλισμός Παλαιστινίων.

Σε Συρία και Υεμένη

Στο μεταξύ το Ισραήλ συνέχισε και αυτήν τη βδομάδα τις χερσαίες επιχειρήσεις στο έδαφος της νότιας Συρίας, τρομοκρατώντας, ανακρίνοντας και «συλλαμβάνοντας» Σύρους πολίτες, παρά τα συνεχιζόμενα παζάρια της κυβέρνησης των τζιχαντιστών της Συρίας με την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Στην Υεμένη, οι Χούθι ενέτειναν αυτήν τη βδομάδα τις βαλλιστικές επιθέσεις στο Ισραήλ, σε αντίποινα για την πολύνεκρη ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά την προηγούμενη βδομάδα, που προκάλεσε τον θάνατο του πρωθυπουργού και άλλων 12 υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Χούθι.