ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

«Φιτιλιές» βάζει η στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ

Κινδύνους που μεγαλώνουν για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής σηματοδοτεί η αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ στην περιοχή, με νέο «επεισόδιο» το αμερικανικό πλήγμα την περασμένη Τρίτη εναντίον σκάφους που - σύμφωνα με την Ουάσιγκτον - μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα προς το Εκουαδόρ και συνδεόταν με τη «ναρκω-τρομοκρατική» οργάνωση «Tren de Aragua». Σύμφωνα με τις ΗΠΑ σκοτώθηκαν 11 «ναρκω-τρομοκράτες».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και δυο βδομάδες οι ΗΠΑ αναπτύσσουν μια σειρά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, στο όνομα της δήθεν «αντιμετώπισης των δικτύων ναρκεμπόρων», κατηγορώντας ταυτόχρονα το Καράκας ότι τα στηρίζει.

Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απείλησε ότι αντίστοιχα πλήγματα στην περιοχή θα συνεχιστούν, ενώ την ίδια ώρα ο ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο ολοκλήρωσε νέους γύρους επαφών σε Μεξικό και Εκουαδόρ, με επίκεντρο την ενίσχυση συνεργασιών κατά των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών και γενικά την «ασφάλεια».

Από την πλευρά της Βενεζουέλας ο Πρόεδρός της, Ν. Μαδούρο, διαμηνύει ότι «δεν θα υποκύψει σε απειλές» και χαρακτήρισε την αυξανόμενη συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή «τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βιώσει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια», ζητώντας και την παρέμβαση του ΟΗΕ, με σχετική επιστολή προς τον γγ του Οργανισμού Αντ. Γκουτέρες.

Την Παρασκευή ο Μαδούρο ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της πρώτης μονάδας Κοινοτικής Πολιτοφυλακής (UCM) και εφέδρων των Μπολιβαριανών Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων (FANB) από το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας επικαλέστηκε έκθεση του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία μόνο το 5% του περιφερειακού εμπορίου κοκαΐνης γίνεται προσπάθεια να διακινηθεί μέσω Βενεζουέλας, με επίπεδο κατασχέσεων άνω του 70%, που - υποστήριξε - προβλέπεται να φτάσει το 100%.

Ακόμα, κατήγγειλε το Εκουαδόρ ότι υπό την ηγεσία του Ντ. Νομπόα μετατρέπεται σε «βάση διακίνησης ναρκωτικών», υποστηρίζοντας ότι το 60% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία εξάγεται από δικά του λιμάνια.

Σε ένα τέτοιο φόντο, το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας κατήγγειλε την Πέμπτη την υπέρπτηση δύο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια».