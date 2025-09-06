Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Σεπτέμβρη 2025
Προτεραιότητα η κοινή δράση για «Ασφάλεια»

Από τον Ιούνη του 2001 μέχρι σήμερα, πλήρη μέλη του SCO έχουν γίνει Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Πακιστάν, Ιράν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και Λευκορωσία.

Επίσημες γλώσσες αποτελούν τα Ρώσικα και τα Κινέζικα.

Αφγανιστάν και Μογγολία είναι «παρατηρητές» του SCO, ενώ Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Καμπότζη, Κατάρ, Κουβέιτ, Μαλδίβες, Μιανμάρ, Νεπάλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Σρι Λάνκα είναι «εταίροι σε διάλογο», μαζί πλέον και με το Λάος, όπως αποφασίστηκε φέτος στην Τιαντζίν.

Αν και η οικονομία εξελίσσεται δυναμικά σε πεδίο κοινής δράσης του SCO, σημαντική προτεραιότητα παραμένει η Ασφάλεια:

  • Η Διακήρυξη της Τιαντζίν τονίζει ότι «θα συνεχιστεί η ανάληψη κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση του SCO στον τομέα της "αντιμετώπισης της τρομοκρατίας"». Σημειωτέον ότι τον περσινό Ιούλη, οργανώθηκαν τα γυμνάσια «Αλληλεπίδραση 2024», στην κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ. Ηταν η πρώτη φορά που τα μέλη του Οργανισμού συμμετείχαν σε κοινή «αντιτρομοκρατική» άσκηση με αληθινά πυρά. Κατά τον απολογισμό αναφέρθηκε ότι αυτή «καθιέρωσε ένα νέο μοντέλο για κοινές ασκήσεις με αληθινά πυρά μεταξύ των αντίστοιχων σωμάτων και ενίσχυσε τις κοινές επιχειρησιακές ικανότητες των αρχών των κρατών - μελών του SCO.
  • Η Διακήρυξη της Τιαντζίν ξεχωρίζει τη σημασία για περαιτέρω εφαρμογή της «Συμφωνίας για τη Συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών του SCO στην υπεράσπιση των συνόρων» των μελών του Οργανισμού.
  • Ιεραρχεί την περαιτέρω αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας, όπως αναδεικνύει και η πρόταση «για ανάπτυξη και υπογραφή της «Συμφωνίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στον Στρατιωτικό Τομέα μεταξύ των κρατών - μελών».

Στα πάνω από 20 ντοκουμέντα που υπογράφτηκαν στη Σύνοδο, περιλαμβάνεται «Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, της Αποσχιστικής Δράσης και του Εξτρεμισμού, κατά την περίοδο 2025-2027».

Μεταξύ άλλων, καταλήχθηκε «Συμφωνία (...) για την αντιμετώπιση απειλών και προκλήσεων για την Ασφάλεια», ενώ αποφασίστηκε και ίδρυση «Στρατηγικού Ερευνητικού Κέντρου για την Ασφάλεια»...

    
