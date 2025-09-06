Από τον Ιούνη του 2001 μέχρι σήμερα, πλήρη μέλη του SCO έχουν γίνει Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Πακιστάν, Ιράν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και Λευκορωσία.
Επίσημες γλώσσες αποτελούν τα Ρώσικα και τα Κινέζικα.
Αφγανιστάν και Μογγολία είναι «παρατηρητές» του SCO, ενώ Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Καμπότζη, Κατάρ, Κουβέιτ, Μαλδίβες, Μιανμάρ, Νεπάλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Σρι Λάνκα είναι «εταίροι σε διάλογο», μαζί πλέον και με το Λάος, όπως αποφασίστηκε φέτος στην Τιαντζίν.
Αν και η οικονομία εξελίσσεται δυναμικά σε πεδίο κοινής δράσης του SCO, σημαντική προτεραιότητα παραμένει η Ασφάλεια:
Στα πάνω από 20 ντοκουμέντα που υπογράφτηκαν στη Σύνοδο, περιλαμβάνεται «Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, της Αποσχιστικής Δράσης και του Εξτρεμισμού, κατά την περίοδο 2025-2027».
Μεταξύ άλλων, καταλήχθηκε «Συμφωνία (...) για την αντιμετώπιση απειλών και προκλήσεων για την Ασφάλεια», ενώ αποφασίστηκε και ίδρυση «Στρατηγικού Ερευνητικού Κέντρου για την Ασφάλεια»...